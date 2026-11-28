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Palmeiras es campeón de Sudamérica por cuarta vez después de que una volea de Ramon Sosa en la segunda parte le diera la victoria por 1-0 ante Estudiantes en la final de la Copa Libertadores, disputada el sábado en el Estadio Centenario de Montevideo. El triunfo dio a Abel Ferreira su tercera Libertadores con el gigante brasileño y saldó una cuenta pendiente desde hacía 58 años.

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Sosa decide una final tensa

El momento decisivo llegó siete minutos después de la reanudación. Marlon Freitas encontró en la izquierda a Arthur, que había entrado tras el descanso. Jhon Arias prolongó de cabeza su centro para Sosa, que conectó una volea con la izquierda desde el centro del área y envió el balón al rincón inferior izquierdo, lejos del alcance de Fernando Muslera.

Fue un premio merecido para el extremo paraguayo, que había sido la principal amenaza del Palmeiras antes del descanso. Muslera detuvo su remate de cabeza en el minuto 38 y, poco antes del intermedio, evitó un gol de Lucas Evangelista a bocajarro. También paró un cabezazo de Murilo en los últimos instantes del tiempo añadido de la primera parte. La ocasión más clara del Palmeiras llegó cuando un centro de Evangelista rebotó en Marcos Rojo y golpeó el poste poco antes del descanso.

Carlos Miguel resiste ante el empuje de Estudiantes

Estudiantes respondió con más remates que su rival, pero rara vez encontró una ocasión clara. Guido Carrillo cabeceó ligeramente por encima del larguero tras un córner en los primeros 10 minutos y, poco después del gol de Sosa, obligó a Carlos Miguel a intervenir con rapidez ante un remate acrobático.

El portero del Palmeiras necesitó atención médica dos veces en la segunda parte, pero mantuvo a raya al equipo argentino. Atrapó un cabezazo de Edwuin Cetre en el minuto 74 y repitió ante otro remate de cabeza de Cetre en el cuarto minuto del tiempo añadido. Santiago Nunez cabeceó fuera tras una jugada a balón parado en el minuto 77 y Tomas Palacios cruzó demasiado un disparo que salió cerca del poste en el 84, antes de que los ocho minutos añadidos dieran paso a un último empuje de Estudiantes.

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Una noche de mucho contacto en Montevideo

El árbitro venezolano Jesus Valenzuela mostró nueve tarjetas amarillas a jugadores, cinco de ellas a futbolistas de Estudiantes, y también amonestó a Ferreira en el tiempo añadido. La dureza del encuentro le costó al equipo de Alexander Medina dos defensas: Eros Mancuso y Leandro Gonzalez Pirez tuvieron que retirarse lesionados en la segunda parte.

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No hubo tarjetas rojas y el Palmeiras controló sin sobresaltos los últimos minutos, después de que Mauricio, Vitor Roque y Andreas Pereira entraran desde el banquillo en el último cuarto de hora.

Una revancha 58 años después

La final tenía un precedente especial. Estudiantes venció al Palmeiras en el mismo estadio para ganar la Libertadores de 1968, con Juan Ramon Veron, padre del actual presidente de Estudiantes, Juan Sebastian Veron, entre los goleadores. Esta vez fueron los brasileños quienes celebraron el título en la capital uruguaya.

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La victoria también compensó la derrota del Palmeiras ante Flamengo en la final del año pasado. El club suma ya cuatro títulos de la Libertadores, tras los de 1999, 2020 y 2021, e iguala el récord de Flamengo entre los equipos brasileños. Estudiantes, que buscaba su quinto título y el primero desde 2009, tendrá que seguir esperando.

El resultado también situó a Brasil por delante de Argentina en el palmarés histórico de la competición, con 26 títulos frente a 25, y prolongó la racha de campeones brasileños iniciada en 2019.