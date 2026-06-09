Ramiz Zerrouki podría dejar el Feyenoord y ganar mucho dinero

El Al-Sharjah negocia el fichaje de Ramiz Zerrouki, informa FR12. El centrocampista de 28 años dejará el Feyenoord el próximo verano.

Aunque el club de Róterdam aún no ha recibido oferta oficial, el conjunto emiratí está muy interesado en incorporarlo.

El centrocampista, que jugará con Argelia en el Mundial el próximo mes, tiene contrato con el Feyenoord hasta mediados de 2027.

Al final de la temporada, Zerrouki declaró a ESPN que no ve futuro en De Kuip.

«Está claro que no voy a seguir allí, creo. La situación no es muy buena para mí, puedo ser muy sincero al respecto. Nunca me he sentido como en casa en el Feyenoord ni a gusto. Eso es importante para mí como persona», declaró Zerrouki con franqueza.

Según Transfermarkt, su valor es de 6,5 millones de euros, cifra que el Al-Sharjah podría asumir sin problemas y que también beneficiaría al jugador.

En los últimos años, varias estrellas europeas han fichado por el Al-Sharjah para aumentar sus ingresos, como Kostas Manolas, Miralem Pjanic y Paco Alcácer.