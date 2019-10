Rakitic ya no es intocable y estudiará ofertas para irse del Barça

Ha pasado de ser indiscutible con Valverde a ser un suplente habitual en los partidos

Nunca había querido salir del Barça...hasta ahora. Ivan Rakitic medita abandonar el FC en el próximo mercado de invierno. Ha perdido galones, minutos y presencia, sabe que su rol en el equipo se ha visto deteriorado desde la llegada de Frenkie De Jong y ha pasado de indiscutible en las alineaciones de Valverde a suplente habitual. El croata no está satisfecho con su situación y ha dado instrucciones a su entorno. Si sigue sin jugar y llega una buena oferta en enero, saldrá del Barcelona. Tiene contrato en vigor - aún le quedan dos años por delante-, pero sabe que este verano tiene una en el horizonte y aspira a estar en el Mundial de Catar, dos torneos en los que igual no está si sigue sin jugar.

Fuera de la rotación del Barça, el croata no se engaña lo más mínimo. Sabe que tiene por delante a Busquets, De Jong y Arthur, por ese orden, y que la llegada de Griezmann también le cierra las puertas para entrar más en las alineaciones, ya que la mayoría de las ocasiones, Valverde planea jugar siempre con Antoine, Suárez y Messi. La situación no es cómoda para Rakitic, que durante varias campañas ha sido pieza clave para el Barça y sobre todo, para su entrenador, Ernesto Valverde, que ya le ha dejado claro que está empezando a dejar de contar con él.

Ya no es intocable, quiere jugar y sabe que, para hacerlo y tener minutos, quizá la mejor salida sea salir del club. Quizá por eso Rakitic ha comenzado a escuchar ofertas de varios clubes europeos. Si su situación cambia, el Barcelona seguirá siendo su prioridad, pero como él mismo reconoció, si sigue siendo suplente, saldrá del Camp Nou. Y él no esconde su jugada: "Quiero jugar con frecuencia en el Barcelona y no sólo formar parte de la plantilla. Haré todo lo posible para cambiar mi situación en los próximos partidos. Tengo dos años de contrato, no hay mejor lugar para estar que Barcelona. Es el mejor club del mundo, pero quiero jugar, y no sólo pasear y disfrutar del mar", dijo hace días ante los medios.



Según ha podido saber Goal, Rakitic, que en 2018 desechó irse al cuando los parisinos querían echar el resto por él, ahora sí abre la puerta para su salida. Sabe que hay varios equipos que están interesados en él y si Valverde sigue sin "darle bola", va a tensar la cuerda para salir.Clubes ingleses e italianos son los mejor colocados para hacerse con sus servicios. A nadie escapa que la de Turín hace años que persigue su fichaje. Quizá, sólo quizá, esté más cerca que nunca. Rakitic ya sabe que no es intocable en el Barça y se plantea salir. Normal.