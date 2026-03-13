Rakitic: «Modric puede quedarse un año más en el Milan; me sorprende que no se haya quedado en el Real Madrid»

Luka Modric también ha acudido hoy a la jornada inaugural del Milano Open del World Legends Padel Tour 2026, que ha reunido en la capital milanesa a numerosos ex campeones del fútbol y de otros deportes. Entre ellos, Ivan Rakitic, amigo íntimo y excompañero de selección del centrocampista del AC Milan, que ha sido entrevistado por los periodistas presentes. Estas han sido sus declaraciones:





¿Cómo te ha parecido Modric?





«Tenemos muchos años de amistad a nuestras espaldas y lo veo igual que el primer día: es un chico y un jugador increíble, para mí es como un hermano mayor. Me alegra mucho verlo después de tanto tiempo. Os puedo decir que disfrutéis de Luka: es increíble lo que está haciendo y cómo se está integrando en este equipo con tantos jóvenes que hay».





¿Esperabas un impacto de este tipo en la Serie A?





«Siempre depende de él. No puede ser una sorpresa porque sigue siendo uno de los mejores centrocampistas del mundo. Lo que me sorprende es que no haya seguido en el Real Madrid, lo digo como aficionado: me alegro de que haya venido aquí a Italia, porque siempre ha dicho que estaba orgulloso de su carrera, pero que le faltaba al menos un año en la Serie A. Así que os aconsejo que lo disfrutéis: en España lo echamos muchísimo de menos».





¿Podría quedarse aquí un año más?





«Tengo que felicitar al director deportivo que lo trajo a Italia y espero que quizá consiga que Luka se quede: creo que se lo está pasando muy bien y se nota, porque si no, no jugaría como lo está haciendo».





Tras la victoria en el derbi, ¿puede el Milan ganar el título?





«Bueno, sin duda es difícil. Creo que el Inter está haciendo una temporada muy importante. El Milan debe seguir adelante con confianza y confiando en Luka: si surge una oportunidad, el Milan la aprovechará».







