Rai Vloet firma por un nuevo club semanas después de ser liberado

Rai Vloet, de 31 años, ha fichado por el Cape Town City FC de la segunda división sudafricana apenas semanas después de salir de prisión.

Vloet recobró la libertad el 20 de mayo tras cumplir dos años y medio de prisión por un accidente de tráfico mortal en el que falleció un niño de cuatro años; conducía bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad.

Tras salir de prisión, habló con Tubantia sobre su futuro: «Tanto si me dan una segunda oportunidad en el fútbol como si no, esa era mi motivación para mantenerme en forma».

Seguir en los Países Bajos no era una opción. «Me gustaría, pero ningún director se atreve a dar ese paso. Todos me dicen: “Rai, como jugador te ficharíamos, pero por las reacciones de aficionados, patrocinadores, junta y medios no podemos”», afirmó.

Ahora el Cape Town City le ofrece una oportunidad. El club ya anunció su fichaje y reveló que portará el dorsal 10. Se desconoce la duración del contrato.