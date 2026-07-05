Rai Vloet, de 31 años, ha fichado por el Cape Town City FC de la segunda división sudafricana apenas semanas después de salir de prisión.

Vloet salió de prisión el 20 de mayo tras cumplir dos años y medio por un accidente mortal en el que murió un niño de cuatro años; había bebido en exceso y conducía a gran velocidad.

Tras salir de prisión, habló con Tubantia sobre su futuro: «Tanto si me dan una segunda oportunidad en el fútbol como si no, esa era mi motivación para mantenerme en forma».

Seguir en los Países Bajos no era opción: «Me gustaría, pero ningún director se atreve. Me dicen: “Rai, como jugador te ficharíamos, pero por las reacciones de aficionados, patrocinadores, junta y medios no podemos”», explicó.

Ahora el Cape Town City le ofrece una oportunidad. El club ha anunciado su fichaje y ha confirmado que llevará el dorsal 10. No se ha especificado la duración del contrato.