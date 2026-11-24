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El central del Sabah Rahman Dashdamirov ha enviado un mensaje claro a sus compañeros antes del importante duelo de Champions League del miércoles contra el Barcelona. Aunque el conjunto catalán no contará con la joven promesa Lamine Yamal, el internacional azerbaiyano insiste en que el equipo de Hansi Flick sigue siendo igual de peligroso por su calidad colectiva.

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El colectivo por encima de las individualidades

Mientras el Barcelona se prepara para viajar a Bakú, la atención se ha centrado en la ausencia de Yamal . El joven delantero español, que esta temporada suma más minutos que cualquier otro jugador del Barcelona, con 1.441, no jugará en Azerbaiyán debido a unas molestias físicas persistentes. Sin embargo, Dashdamirov cree que centrarse en la baja de una sola estrella sería un error fatal para el equipo local en su intento de dar la sorpresa en Europa.

«No analizamos al Barcelona como un grupo de futbolistas individuales, sino al equipo en su conjunto. Nuestra preparación se basa precisamente en eso: la fuerza del Barcelona reside en el colectivo», explicó el central de 27 años, según recoge Mundo Deportivo. Subrayó que el club catalán está construido de tal manera que no acusa la baja de un solo talento, y señaló que «los grandes equipos no dependen de futbolistas concretos» y que «el Barcelona, como equipo, está compuesto por estrellas».

Una noche histórica en Azerbaiyán

Para el Sabah, un club fundado hace solo nueve años, recibir a un equipo que ha sido campeón de Europa cinco veces demuestra su ascenso meteórico. Dashdamirov admitió que enfrentarse a un rival tan legendario es un «sueño» para los jugadores. Se espera que el Estadio Olímpico de Bakú se acerque a su aforo de 70.000 espectadores, lo que promete un ambiente electrizante y un reto especial para el conjunto local, que busca mejorar sus actuales tres puntos en cuatro partidos.

«Jugar contra un gran club con las gradas llenas supone una responsabilidad añadida. Pero todas esas emociones se olvidan cuando suena el pitido inicial. A partir de ese momento, solo te centras en el partido», añadió Dashdamirov.

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Dashdamirov aspira a un gran resultado en Bakú

El internacional azerbaiyano señaló que la rápida llegada del club a la Champions League demuestra el «gran trabajo» realizado entre bastidores en poco tiempo. Cree que el mero hecho de recibir a estos gigantes europeos cumple parte del plan estratégico del club, pero mantiene la ambición de lograr un buen resultado . Dashdamirov afirmó que, si los aficionados locales salen del estadio satisfechos con el esfuerzo y la actuación del miércoles, el equipo habrá cumplido su principal objetivo de la noche.

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«Enfrentarnos a equipos europeos tan grandes en Bakú ya significa que hemos alcanzado nuestro objetivo. Pero, por supuesto, el miércoles también saldremos al campo a conseguir el mejor resultado posible. Si nuestros aficionados se van contentos del estadio, para nosotros eso significará que hemos cumplido nuestro objetivo», declaró.

El Sabah afronta su prueba más exigente

El Sabah tendrá que ofrecer su mejor versión para frenar a un Barcelona que ya ha logrado victorias contundentes ante el Feyenoord, el Aston Villa y el Galatasaray. Con una sola derrota hasta ahora en la competición, un 4-2 frente al Paris Saint-Germain, el conjunto visitante es el gran favorito para llevarse los tres puntos a España. En cambio, el Sabah apenas ha sumado tres puntos de doce posibles, con su partido ante el Slavia de Praga como actuación destacada. Dashdamirov y los aficionados locales ansían demostrar que tienen sitio en esta competición de élite poniendo en apuros a uno de los equipos más vibrantes del fútbol mundial.