Rahimi revela el secreto del póker del Al Nassr y promete más a la afición del Al Ain

Hussein Rahimi, delantero del club emiratí Al Ain, expresó su enorme felicidad tras la gran victoria que logró su equipo ante su visitante, el Al Nassr saudí, por cuatro goles a cero, en la primera jornada de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

Hussein Rahimi brilló en aquel encuentro al firmar un doblete, en el partido que se disputó en el estadio Hazza bin Zayed, mientras que su hermano Sofiane marcó el tercer gol y Giacomarks cerró la goleada de los locales.

Rahimi comenzó sus declaraciones, en una entrevista con Abu Dhabi Sports tras el partido, rezando por su padre y afirmando: "Lo primero es rezar por el alma de mi padre, mi hermano Sofiane y yo, tras su fallecimiento hace unos pocos días. El dolor de la pérdida sigue afectándonos, pero eso no nos impidió estar presentes y cumplir con nuestro deber con el equipo. Gracias a Dios, esta victoria y el buen rendimiento que ofrecí junto a mis compañeros fueron una dedicatoria a su alma, y quiero decirle que en cualquier partido que dispute me ceñiré a todos los consejos que sembró en nosotros durante su vida".

El delantero del Al Ain dirigió un mensaje especial a la afición del Al Ain, diciendo: "Prometemos a la afición ofrecer una imagen digna en todas las competiciones esta temporada, ya sea en el torneo asiático, en la liga o en la Copa de Profesionales. Les pedimos que sigan apoyándonos como lo hicieron hoy; el ambiente en el estadio fue excepcional, y además enfrentarse al Al Nassr no fue nada fácil ante un equipo que ofrece unos niveles excelentes esta temporada. Le digo a la afición que confíe en el equipo y estaremos a la altura de las expectativas".

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Sobre el secreto de la superioridad y la alta concentración durante todo el desarrollo del encuentro, Rahimi explicó: "Eso nos hizo entrar al partido con plena concentración desde el primer minuto hasta el último instante. Partidos como este requieren una concentración del 100%, y superar al Al Nassr con un resultado positivo no es algo fácil, pero el espíritu del equipo y el trabajo colectivo fueron lo que marcó la diferencia y nos dio la victoria".

El jugador marroquí aprovechó la ocasión para agradecer a la dirigencia y al club, diciendo: "Desde esta tribuna, agradezco enormemente a su alteza el jeque Hazza bin Zayed y a su alteza el jeque Sultan por todo lo que nos han brindado desde que me uní al club Al Ain; lo que ofrecen es algo muy grande, y les decimos que lo que ven hoy no es más que el comienzo, y estamos obligados a ofrecer más y a trabajar por este club".

Rahimi concluyó sus palabras elogiando a la afición emiratí, diciendo: "La afición de los Emiratos y la afición del Al Ain en general es una afición muy grande y merece todo el respeto y la consideración dentro y fuera del campo. Merecen esta alegría y más, y les prometemos seguir trabajando para dibujar siempre una sonrisa en sus rostros".



