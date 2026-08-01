Raheem Sterling parece haber encontrado nuevo club tras su salida del Feyenoord

Raheem Sterling ha sido ofrecido al Vasco da Gama por su agente, según informa el periodista brasileño Lucas Pedrosa. El delantero inglés espera relanzar su carrera en Brasil tras su salida del Feyenoord.

Está por ver si el club brasileño está interesado en la llegada de Sterling. La pasada temporada, el extremo de 31 años no dejó precisamente una gran impresión con la camiseta del Feyenoord.

Sterling llegó libre procedente del Chelsea en el mercado de invierno. El exjugador, entre otros, de Liverpool y Manchester City llevaba meses sin jugar, y eso se notó.

Al final, Sterling cerró su etapa en el Feyenoord con una asistencia. No logró marcar ningún gol en Róterdam-Zuid.

El pasado junio, Sterling se vio involucrado en un accidente sin otros vehículos implicados en Inglaterra. Chocó con su Lamborghini Urus contra el guardarraíl mientras consumía óxido nitroso.