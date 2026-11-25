Compartir Sigue a GOAL en Google

El exextremo de Inglaterra Raheem Sterling ha evitado ingresar en prisión tras declararse culpable de conducción peligrosa mientras inhalaba óxido nitroso. El jugador, de 31 años, dejó su Lamborghini siniestro total durante la hora punta de la mañana. La jueza criticó su «decisión completamente egoísta» y le impuso una pena de prisión suspendida y dos años sin carné.

Anuncios

Sterling evita la cárcel por su accidente con un Lamborghini

Sterling evitó el miércoles ingresar en prisión tras declararse culpable de conducción peligrosa, según Reuters. El jugador de 31 años estrelló su Lamborghini después de inhalar «gas de la risa» al volante. En su comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Basingstoke, Sterling recibió una pena de 12 meses de prisión, suspendida durante 18 meses. También se le retiró el carné durante dos años y se le ordenó cumplir 100 horas de trabajos no remunerados.

Sterling, que ganó cuatro títulos de la Premier League con el Manchester City y disputó 82 partidos con Inglaterra, ya se había declarado culpable en septiembre de conducción peligrosa, posesión de óxido nitroso y negarse a proporcionar una muestra de sangre.

Conducción «espantosa» en plena hora punta de la mañana

El incidente ocurrió el 28 de mayo, durante la hora punta de la mañana, en las autopistas M25 y M3, en el sur de Inglaterra. Las imágenes de una cámara instalada en un coche captaron a Sterling cambiando de carril de forma errática y a punto de chocar contra la mediana en la M3.

Un testigo que avisó a la policía describió su conducción como «absolutamente espantosa» y señaló que inhalaba de un globo grande que le tapaba gran parte de la visión de la carretera. Tras salir de la autopista, el Lamborghini de Sterling chocó contra una señal de tráfico y quedó siniestro total, aunque no hubo otros vehículos implicados ni heridos.

Anuncios Anuncios

La policía encontró a Sterling sentado en el asiento del acompañante con dos bombonas de óxido nitroso en las manos. La jueza Kirsty Allman condenó su conducta y afirmó que había actuado con «desprecio consciente por la seguridad de los demás usuarios de la vía».

Related Topics

La jueza critica su «decisión completamente egoísta»

La jueza Allman fue contundente al valorar la conducta del extremo, que jugó la temporada pasada en el Feyenoord neerlandés. Afirmó que Sterling «tomó la decisión deliberada y completamente egoísta de conducir su vehículo sin haber dormido lo suficiente y mientras consumía una droga de clase C [...] exponiendo a un gran número de usuarios de la vía a un riesgo considerable de sufrir daños graves».

Sterling dijo más tarde a la policía que tenía un «problema con el óxido nitroso». Su abogado, Jason Bartfeld, explicó que el jugador de 31 años había empezado a consumir la sustancia durante una etapa difícil de su carrera.

Anuncios

«Ha reconocido los distintos mecanismos perjudiciales que utilizaba para sobrellevar la situación [...] y que le llevaron a cometer este delito», declaró Bartfeld ante el tribunal.

Trabajos no remunerados y recuperación

Pese a la gravedad de los delitos, Sterling evitó ingresar en prisión por la existencia de importantes circunstancias atenuantes personales. La jueza Allman destacó su labor benéfica y que había recurrido a servicios de atención a las adicciones desde el accidente de mayo. El exjugador del City deberá cumplir ahora sus 100 horas de trabajos no remunerados y no cometer más delitos durante los próximos 18 meses para evitar que se haga efectiva la pena de prisión.