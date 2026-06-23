Rafinha recuerda sus inicios y promete a la afición brasileña que volverá

La selección brasileña sufrió un revés en el Mundial: Raphinha se lesionó en el segundo partido contra Haití, que Brasil ganó 3-0, y tuvo que ser sustituido en la primera parte.

Los exámenes confirmaron una lesión en el muslo derecho que lo margina de los próximos compromisos.

Cuatro días después, el delantero del Barcelona rompió su silencio en redes sociales con una foto que resume sus momentos con la “Canarinha” y reafirma su confianza en recuperarse pronto para volver a ayudar a su país en el Mundial.

Rafinha comenzó su emotivo mensaje diciendo: «He elegido esta foto porque me recuerda el lugar donde empezó todo. El niño que soñaba con vestir la camiseta de la selección brasileña sigue aquí, con los mismos sueños, la misma gratitud y el mismo fuerte deseo de representar a nuestro país. Amo el fútbol, disfruto lo que hago y me encanta vestir la camiseta de Brasil. Quienes me conocen saben lo exigente que soy y el esfuerzo diario para mejorar, y eso nunca cambiará».

El astro brasileño cerró su mensaje reafirmando su determinación: Haré todo lo posible para recuperarme cuanto antes. Quiero estar con mis compañeros, luchar por nuestros objetivos y seguir dando todo por esta camiseta y por los aficionados brasileños. Seguiré decidido a ello».

Esta lesión agrava sus problemas físicos recientes, pues es su quinto contratiempo en la misma zona solo esta temporada; Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, el jugador del Barcelona ha sufrido contusiones, distensiones y problemas musculares recurrentes en el muslo derecho que le han apartado de partidos clave con club y selección.

Su ausencia, clave en la Seleção, abre la lucha por reemplazarlo ante Escocia. Los candidatos son: Luis Henrique (Zenit), Ryan (Bournemouth) y Gabriel Martinelli (Arsenal).

Cabe recordar que Brasil lidera el Grupo C con 4 puntos, tras empatar 1-1 con Marruecos en la primera jornada.