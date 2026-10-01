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RaphinhaGetty Images
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Rafinha espera su momento de la verdad: 20 horas que mantienen en vilo a la afición del Barcelona

India vs Brazil
India
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Amistosos
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España

Exámenes adicionales para el capitán del Barça

Los aficionados del Barcelona esperan con impaciencia confirmar si las molestias que apartaron a Raphinha de la selección brasileña fueron solo eso, unas molestias, o si el capitán del conjunto catalán y uno de los jugadores más decisivos en el inicio de esta temporada para el equipo del técnico Hansi Flick sufre un problema más grave.

La Confederación Brasileña emitió un comunicado oficial la mañana de ayer miércoles, en el que anunció el regreso de Raphinha al Barcelona, como medida de precaución, tras su lesión con la selección de su país en un partido amistoso ante Australia.

Raphinha marcó un gol de penalti en el encuentro que terminó con victoria de la Seleção (4-2), pero se retiró al término de la primera parte, después de sufrir una inflamación en el muslo derecho.

La Confederación Brasileña aclaró en su comunicado que Raphinha padece un "edema muscular", motivo por el cual fue descartado de la convocatoria del técnico Carlo Ancelotti antes del amistoso ante la India.

El delantero brasileño abandonó la concentración de la selección de su país y está previsto que llegue a Barcelona hoy jueves, donde el club le espera para realizarle las pruebas médicas necesarias. Todo dependerá, en primer lugar, del grado de agotamiento de Raphinha a su llegada, ya que habrá acumulado más de 20 horas de vuelo en su viaje de regreso desde Australia, según el diario "Mundo Deportivo".

El club catalán pretende conocer con precisión y detalle las posibles causas que provocaron el edema que padece y que lo apartó de la selección brasileña antes de lo previsto.


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