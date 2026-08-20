Rafael van der Vaart ve el refuerzo ideal para el Ajax: «Quizá incluso mejor que Mika Godts»

Mientras tanto, el Ajax está en el mercado en busca de un sustituto para el ya marchado Mika Godts. Entre otros, el nombre de Noa Lang suena para la posición de extremo izquierdo. Rafael van der Vaart reaccionó al rumor en Sportnieuws.

El exinternacional neerlandés vería con buenos ojos el traspaso, en cualquier caso. “Sería realmente fantástico. También para los medios, para los aficionados al fútbol. Volverían a pasar cosas que no te esperas”.

Van der Vaart cree que el paso al Ajax también sería bueno para el atacante. “Porque puede soltarse a gusto en la liga neerlandesa”, afirma. “Y además en su club, claro. Nunca ha ocultado que el Ajax es su club”.

El exfutbolista de 43 años sí considera que Lang sería un refuerzo inmediato en Ámsterdam, aunque cree que debe estar bien arropado. “Hay que ponerle a alguien al lado que de vez en cuando le dé un abracito y le haga cosquillas en las pelotas, como diciendo: ‘Tío, qué bueno eres’. Entonces sí que tienes en él a un jugador de clase mundial”.

“Va de duro, pero me parece un chico enormemente cariñoso”, opina Van der Vaart. “Si le das confianza y crees en él, puede mostrar cosas que quizá sean incluso mejores que las de Godts”, concluye.

Lang fue vinculado con el Ajax, que además recibió el ofrecimiento de Leon Bailey (Aston Villa). El director técnico Jordi Cruijff parece estar explorando varias opciones para la posición de extremo izquierdo.

Aun así, el Ajax tiene competencia en la lucha por la firma del atacante de 27 años. Galatasaray está en conversaciones con Lang, según el periodista de fichajes Florian Plettenberg. En cualquier caso, el Nápoles está abierto a una salida permanente del atacante.