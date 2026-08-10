Rafael van der Vaart espera que Mika Godts cambie el Ajax por el Paris Saint-Germain este mismo mes. Así lo cuenta en el NOS Voetbalpodcast. El propio belga ya alcanzó un acuerdo personal con el PSG, pero ahora ambos clubes todavía tienen que llegar a un entendimiento.

«Creo que, en el fondo de su corazón, espera poder ir al Paris Saint-Germain», afirmó el comentarista Jan Roelfs. «Allí juegas la Liga de Campeones, es un gran club y va a ganar mucho más de lo que gana ahora en el Ajax. Esos son factores que cuentan. Es un nuevo reto para él».

El domingo parecía que Godts iba a ser titular con el Ajax ante el PEC Zwolle (victoria por 0-2), pero justo antes del saque inicial fue sustituido por Abdellah Ouazane. Finalmente, Godts entró de forma bastante llamativa a falta de media hora para el final.

El propio Godts indicó después que no estaba del todo en forma justo antes del saque inicial, tras lo cual, de acuerdo con el cuerpo técnico del Ajax, se decidió que era mejor que entrara desde el banquillo en lugar de empezar de inicio.

Van der Vaart considera que eso es extraño. «Eso es una completa tontería. O puedes jugar o no puedes jugar. Así que es una historia muy rara», señaló el analista, que cree que Godts ha cambiado mucho.

«Tengo que decir sinceramente que me parece que tiene buen aspecto. Creo que también ha perdido unos cuantos kilos. Nunca estuvo gordo, ojo, pero tiene la cara muy delgada y se le ve muy afilado».

«El año pasado ya era siempre el más peligroso, pero a veces todavía hacía cosas tontas. Pero tengo la sensación de que ha entrenado todo el verano de verdad. Y además toma buenas decisiones con el balón, así que ese traspaso es merecido y acabará cerrándose», concluye Van der Vaart.