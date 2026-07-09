Rafael van der Vaart, tras el Francia-Marruecos, se muestra muy duro con 97 millones de personas: «¡Deberíais avergonzaros muchísimo!»

Rafael van der Vaart elogia el partido de Kylian Mbappé contra Marruecos. El delantero francés, en gran forma, marcó un gol y asistió a Ousmane Dembélé para la victoria 2-0 en cuartos. En la mesa de la NOS se cree que está a dos partidos del Balón de Oro, pero Van der Vaart va más allá.

En la primera parte falló un penalti que él mismo había provocado, pero tras el descanso marcó un potente disparo al segundo palo y asistió a Dembélé.

Con este tanto, Mbappé suma ocho goles en el torneo y empata a Lionel Messi. En la lista histórica de máximos anotadores del Mundial, ya tiene 20 dianas, solo una menos que el argentino, quien tiene 39 años.

«No me canso de hablar de él», comenta el analista Wim Kieft tras el 1-0. Mbappé envió el balón con efecto desde unos dieciséis metros, superando a Issa Diop y colándolo en la escuadra. «Es realmente especial. Al fin y al cabo, también es único».

«Tampoco es la primera vez que marca así, con tan poco espacio. Es increíble», añade Kieft. El coanalista Nordin Amrabat pregunta si Mbappé obtendrá el Balón de Oro si Francia gana el Mundial. «Sí», responden rotundos Kieft y Van der Vaart.

«¿No deberían avergonzarse quienes dudaron de él en el Real Madrid?», pregunta Van der Vaart, a quien Amrabat le recuerda la petición —firmada, en el momento de escribir estas líneas, por 97 millones de personas— para que Mbappé abandonara el club blanco.

«¡Esa gente debería estar mortificada! Deberían deshacerse de ese otro», dice Van der Vaart, posiblemente refiriéndose a su compañero Vinícius Júnior. «¡Es sencillamente el mejor! Si eres tan bueno... Los penaltis no se pueden entrenar, eso se ve en Messi...»

Eso sí, también le critica: «Hoy ha jugado mal, ha fallado ocasiones, pero marca un golazo. Es increíble lo rápido que es. A los 41 años, si sigue jugando, será igual de veloz», concluye Van der Vaart con un guiño.