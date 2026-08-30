Rafael van der Vaart volvió a disfrutar de Steven Berghuis durante el Telstar - Ajax (0-4), según ha asegurado en NOS Studio Sport. El veterano fue de gran valor para los de Ámsterdam con un gol y dos asistencias.

«Acabamos de ver a Berghuis, yo me lo quedaría sin más», fue el consejo urgente de Van der Vaart a Jordi Cruijff. «En realidad, sigue siendo el mejor jugador en todo.»

«Van a fichar a otro jugador del Girona, Tsygankov, que es un buen futbolista. Pero Berghuis sigue siendo muy importante para este equipo. De eso estoy seguro», añadió Van der Vaart.

Viktor Tsygankov fue presentado oficialmente esta semana como nuevo fichaje del Ajax. El extremo de 28 años llega procedente del Girona por algo menos de cinco millones de euros y ha firmado un contrato hasta mediados de 2029.

Así que habrá una gran competencia para Berghuis, que mientras tanto podría salir de la Johan Cruijff ArenA por la cantidad adecuada. Sin embargo, en estos momentos no parece que el zurdo de 34 años quiera marcharse del Ajax.

Berghuis no está en absoluto preocupado por la llegada de Tsygankov. Es más, está contento de que el ucraniano llegue al Ajax. «Los buenos jugadores siempre son bienvenidos», aseguró en ESPN.

«Cuando llegué al Ajax y todavía estaban Neres y Antony, también se decía que eso no iba a funcionar. Creo que los buenos jugadores siempre pueden jugar juntos.»