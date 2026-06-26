Rafael van der Vaart se ríe a carcajadas durante la entrevista en directo a Brian Brobbey: «No sé si tiene novia, pero...»

Brian Brobbey marcó un gol que ayudó a Holanda a vencer 3-1 a Túnez. Después del partido, el delantero atendió a la NOS y, para diversión de Rafael van der Vaart, respondió de forma muy breve.

Brobbey admitió que quería demostrar su valía en el Mundial. Al preguntarle cómo se sentía por lograrlo, respondió con sequedad: «Muy bien».

Tras la entrevista en directo, la NOS volvió al estudio, donde Van der Vaart no pudo contener la risa ante la «entrevista sin rodeos».

«Estoy pensando. No sé si tiene novia, pero si sales con alguien y hablas así, se largará, supongo, ¿no?».

Me parece fantástico. Es un tipo simpático. Y si lo hace bien, estas entrevistas resultan aún más divertidas», concluye Van der Vaart entre risas.

Por ahora, Brobbey está protagonizando un Mundial fantástico. El delantero del Sunderland empezó en el banquillo ante Japón, pero fue titular contra Suecia y Túnez.

Tras sus dos goles ante Suecia, marcó también frente a Túnez y ya suma tres tantos en el torneo.