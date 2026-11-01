Rafael van der Vaart no da crédito a lo que ve en la Eredivisie: «Parece Bergkamp o Van Basten»

Rafael van der Vaart disfrutó enormemente de la actuación de Wout Weghorst este domingo. El delantero del FC Twente marcó nada menos que cuatro goles en la victoria por 0-9 ante el Excelsior en la VriendenLoterij Eredivisie. El Excelsior jugó casi todo el partido con diez hombres por la tarjeta roja a Nesto Groen.

El Twente goleó al Excelsior en Róterdam. Weghorst marcó el 0-1, el 0-2, el 0-3 y el 0-7. «Esta tarde ha sido realmente única», afirmó Van der Vaart en Studio Sport. «Le he visto marcar goles que recordaban a Bergkamp y Van Basten. Ha estado fantástico. Hay que reconocerlo».

«Por supuesto, a mucha gente le resulta irritante. Yo también era uno de ellos. Pero hoy le ha salido todo. Todo ha sido bonito. He disfrutado mucho».

El otro gran protagonista del Twente fue Sondre Ørjasæter. El noruego dio nada menos que cinco asistencias, algo que no había ocurrido antes en un partido de la Eredivisie en lo que va de siglo.

«Una locura», comentó Imke Courtois, también presente. «En cualquier caso, me parece un jugador muy bueno. Sobre todo porque puede jugar con mucha facilidad con la izquierda y con la derecha. Puede ir por fuera o por dentro. Es muy rápido en los primeros metros y mantiene la visión de juego».

Van der Vaart está de acuerdo con ella. «Yo también puedo disfrutarlo. Todo ha sido perfecto. Pero debo decir que ver un 9-0 en la Eredivisie me pone un poco triste».

«Recibir una tarjeta roja y luego dejar que el partido se escape así es un poco malo para la competición. Pero, en fin, el Twente tiene un buen equipo. Ante diez hombres, es capaz de conseguir algo así. Pero, sobre todo, he disfrutado con Weghorst».