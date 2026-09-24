Alejandro Hernández Hernández es el gran señalado en Países Bajos tras la primera parte contra Alemania. Al descanso, el marcador es de 0-1 a favor de los alemanes, y según muchos eso también se debe al árbitro español.

En el minuto doce, Van Dijk pensó que había adelantado a la selección neerlandesa de cabeza tras un saque de esquina, pero después de una larga intervención del VAR la alegría no llegó a desatarse. Brian Brobbey habría obstaculizado al portero Marc ter Stegen dentro de su área, por lo que el gol fue anulado.

Ridículo, opina Rafael van der Vaart. “Esto es una auténtica vergüenza, no entiendo una mierda. Es increíble. Apenas hace nada. Está claro que podéis tocaros, no es que el portero pueda hacer todo lo que le dé la gana”, se queja en la NOS.

“Simplemente ha sido una parada muy mala, además está parando mal de todas formas”, continúa Van der Vaart. “Sobre todo con los pies, que normalmente es su cualidad. Este gol nunca puede ser anulado. Primero se concede, así que el VAR debería mantenerse al margen.”

Ronald de Boer está completamente de acuerdo con su colega. “Exacto, nota el brazo de Ter Stegen y se abre un poquito echando el culo hacia atrás. Pero para nada de forma exagerada. Muy injusto.”