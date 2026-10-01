Países Bajos rescató el jueves por la noche un punto in extremis ante Grecia en la Nations League: 2-2. Rafael van der Vaart vio dos notas positivas en la Oranje: Noa Lang y Tijjani Reijnders.

En la primera parte todo salió mal para una débil selección neerlandesa. Con goles de Fotis Ioannidis y Giorgos Masouras, Grecia se fue al descanso con 2-0 a favor.

El seleccionador Xavi intervino con dureza al descanso: Ruben van Bommel, Quinten Timber y Guus Til fueron sustituidos por Lang, Ryan Gravenberch y Reijnders. Y dio resultado. Países Bajos fue muy superior y, con goles de Virgil van Dijk y Reijnders, acabó remontando hasta el 2-2.

«Me parece bien de un entrenador que admita su propio error», dijo Van der Vaart después del partido en la NOS en referencia a los tres cambios de Xavi en el descanso. «También hay muchos entrenadores que se aferran a lo que alinearon y le dan otro cuarto de hora. Pero fue simplemente una primera parte dramática y había que cambiar.»

«Noa Lang estuvo sensacional y Reijnders jugó de maravilla», elogió el analista. «Así que como entrenador aún lo corriges, aunque, por supuesto, empiezas realmente de forma desesperante.»

Wim Kieft vio que Países Bajos estuvo mejor con el balón tras el descanso. «Es muy fácil decir ahora que Til y Timber no son lo bastante buenos, pero Reijnders y Gravenberch sí están a otro nivel», afirmó Kieft.

Van der Vaart coincide con él. «Dinámicos y rápidos. Peor no podía ser. Si luego entras, también juegas con mucha más libertad. Eso también tengo que decirlo. Pero se veía mucha más hambre. Además, volvieron a presionar de inmediato.»