Rafael van der Vaart disfrutó este domingo por la tarde del espectacular partido entre el SC Heerenveen y el Feyenoord (5-3). Sin embargo, el exinternacional considera en NOS Studio Sport que el entrenador del Heerenveen, Robin Veldman, cometió un error reprochable.

Al principio, el Heerenveen parecía encaminado a la derrota ante el Feyenoord, que se adelantó 0-2 gracias a los goles de Anis Hadj Moussa y Nacho Ferri. Maas Willemsen devolvió la emoción al partido poco antes del descanso y Veldman decidió dar entrada a Ringo Meerveld. Ese cambio acabó siendo decisivo para el conjunto frisón.

Poco después del descanso, Levi Smans marcó el empate y Meerveld puso a su equipo por delante por primera vez. Sem Steijn igualó el marcador para el Feyenoord (3-3), pero Meerveld volvió a marcar en el tramo final y completó su triplete con dos tantos más. El centrocampista se convirtió así en el gran protagonista de una tarde memorable en el Abe Lenstra Stadion.

Ron Jans se mostró especialmente impresionado con la actuación de Meerveld en NOS Studio Sport. «Ringo Meerveld entró en el descanso y, en la segunda parte, le dieron la vuelta por completo al partido. Fue el verdugo del Feyenoord».

«También tienen un poco de mala suerte, porque Levi Smans y Ringo Meerveld juegan en la misma posición», añadió Jans. El exentrenador cree, además, que a Meerveld le recordarán durante muchos años su actuación contra el Feyenoord. «Creo que dentro de cincuenta años seguirán hablándole de este partido. Así que Ringo ya puede ir preparándose».

Van der Vaart también disfrutó del espectáculo en Frisia, pero cuestionó la decisión de Veldman de dejar a Meerveld en el banquillo al inicio. «Fue un partido fantástico, desde luego. No volveremos a vivir pronto un domingo así», comenzó el exinternacional, antes de dirigir sus críticas a Robin Veldman, entrenador del Heerenveen.

«Todo eso está muy bien, pero si no lo pones de titular, es que no has hecho bien tu trabajo como entrenador», afirmó tajante Van der Vaart. Para el analista, no hay ninguna duda sobre la calidad de Meerveld. «Es su mejor jugador. Claro que puede pasar por una mala racha; entonces hay que estimularlo. Pero es, sin duda, el mejor jugador».