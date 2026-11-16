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Rafael van der Vaart no disfruta con la actuación de Países Bajos ante Alemania. Al descanso, la selección neerlandesa pierde 1-0, algo que, a su juicio, se debe sobre todo a la falta de precisión.

Como ejemplo, señala a Tijjani Reijnders, que desperdició una ocasión clarísima al comienzo del partido. Y eso que el pasado viernes había estado en plena forma ante Grecia (7-0), con un triplete.

«Buen control de Quinten Timber, que después emprende una gran carrera», describe Van der Vaart en la NOS sobre el ataque de Países Bajos en el minuto cuatro. «Pero lo que ocurre al final…»

Se refiere al control de Reijnders. El centrocampista del Al-Qadsiah pareció indeciso y dejó que el balón se le fuera demasiado lejos del pie. Así se esfumó de inmediato la gran ocasión de Países Bajos.

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«Esto me parece realmente… Esto me parece muy malo. ¡Esto me parece realmente muy malo!», suspira Van der Vaart. «Puede pasar alguna vez, pero hay que controlar el balón con calma. Control».

Mientras que los analistas de la NOS están muy decepcionados con la primera parte de Países Bajos, el seleccionador Xavi no pareció verlo tan grave. El seleccionador español decidió no hacer cambios en el descanso.