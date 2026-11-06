Rafael Nadal entra en la junta directiva del Real Madrid: ¿será el presidente después de Florentino Pérez?

Rafa Nadal entrará a formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid tras la ratificación de la asamblea general de socios representantes. «Contribuirá al presente y al futuro del club», señala el club en un comunicado. «He recibido esta propuesta con gran entusiasmo , escribe el extenista. Tengo muchas ganas de aprender y el deseo de aportar mi contribución»

Según anunció el club en un comunicado, se ha propuesto el nombramiento del extenista como nuevo miembro de la Junta Directiva. La propuesta deberá ser ratificada formalmente por la asamblea general de socios representantes. «Nadal es una de las mayores leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más admirados y conocidos en todo el mundo, escribe el Real Madrid. Para el club y para todos los madridistas supone un enorme orgullo poder contar en su Junta Directiva con una figura de su talla deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial que contribuirá, con esta nueva responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club. Su figura representa mucho más que sus éxitos: su talento, su constante espíritu de sacrificio y superación, su capacidad para afrontar las dificultades, su competitividad, su humildad, el respeto por sus rivales y compañeros, así como su compromiso solidario, hacen de él un ejemplo dentro y fuera del campo. Todos estos valores forman parte de la identidad del Real Madrid y Rafael Nadal los ha encarnado y defendido a lo largo de toda su carrera deportiva, convirtiéndose en un referente para millones de personas en todo el mundo».

Rafael Nadal, seguidor del Real Madrid desde siempre y socio de honor desde 2011, ha recibido la propuesta con gran entusiasmo: «Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta Directiva que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. He recibido esta propuesta con gran entusiasmo, muchas ganas de aprender y el deseo de aportar todo lo que pueda». Entre las posibilidades también está la de que pueda convertirse en presidente del club, precisamente en sustitución de Perez, cuando este haya concluido su mandato.