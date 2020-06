Rafael García quiere trascender con Municipal a nivel internacional

El nuevo guardameta Rojo espera muchos éxitos en su llegada a Guatemala.

Rafael García será el nuevo portero de Municipal para el Apertura 2020, sustituyendo a Nicholas Hagen, que se desvinculó de los Rojos. El guardameta llega proveniente del Alianza de El Salvador, sabiendo que arriba a uno de los grandes grandes de Guatemala.

"Estoy muy contento por este nuevo desafío, porque me gusta mucho y me ilusiona. (Concacaf) Es una competencia preciosa, me encantó medir fuerzas contra rivales importantes del área y la verdad es muy linda la posibilidad de ir avanzando", dijo para Guatefutbol.

Finalmente, dejó un mensaje para su nueva fanaticada: "De mi parte tengo todo el compromiso de que voy a dar todo por el equipo, que no me voy a guardar nada. Trataré siempre de dar lo mejor y aportar desde donde me toque".