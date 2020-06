Rafael Burgos quiere seguir jugando al fútbol

El delantero está sin equipo y también se lanzó candidatura para ser diputado.



El delantero salvadoreño Rafael Burgos ha tenido un bajón deportivo en los últimos años, a tal grado que el pasado torneo con Independiente tuvo pocos minutos, equipo con el que firmó solo después de someterse a una prueba.

En la actualidad. Burgos quiere ser candidato a diputado por el departamento de la Libertad, que en caso de lograr un curul legislativo, será suplente, carrera que comenzó recientemente para buscar firmas, sin ninguna bandera política..

En conversación con “El Gráfico”, el delantero nacional expresó que no solo quiere dedicarse a la política y ha tenido pláticas con algunos directivos, pero no precisó los nombres: “Confío en Dios que me podrá en el fútbol o al 100 por ciento para la política. Pero como te dije antes, yo quiero seguir jugando por un año más”.