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La leyenda del tenis Rafael Nadal ha sido elegido miembro de la junta directiva del Real Madrid con el 99,5 % de los votos en la Asamblea General Extraordinaria del club. Junto al presidente Florentino Perez, el ganador de 22 títulos de Grand Slam se comprometió a ayudar a mantener al Real Madrid en la cima del deporte mundial.

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Nadal, elegido miembro de la junta directiva del Real Madrid por una abrumadora mayoría

La leyenda del tenis Rafael Nadal se ha incorporado oficialmente a la junta directiva del Real Madrid tras recibir el 99,5 % de los votos en la Asamblea General Extraordinaria del club. En la votación, celebrada de forma presencial y telemática en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, 1.704 de los 1.713 socios representantes respaldaron su nombramiento, con solo cuatro votos en contra y cinco abstenciones.

Los asistentes ovacionaron de pie a Nadal cuando se ratificó su nuevo cargo conforme al artículo 46 de los estatutos del club. Socio de honor desde 2011, el icono español pasa ahora a participar directamente en la dirección del club al que ha apoyado toda su vida.

Nadal promete aprender y contribuir a la marca global del club

Ante la asamblea, Nadal describió su nombramiento como un motivo de orgullo que refuerza su vínculo de toda la vida con el Real Madrid. Subrayó su determinación de servir al club con humildad y ayudar a preservar su posición en la cima del deporte mundial.

«Es una gran responsabilidad formar parte de la junta directiva del Real Madrid», afirmó Nadal. «Este club se transmite de padres a hijos y une a las personas. Para mí, es un vínculo con familiares y amigos con los que veo los partidos. Es una alegría inmensa y una gran satisfacción. Soy muy consciente de la responsabilidad porque el Real Madrid es una marca global. Es una responsabilidad infinita y la asumo con la ilusión de aprender y contribuir a que este club siga siendo el mejor del mundo».

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Perez elogia al icono del deporte como «uno de los nuestros»

El presidente del Real Madrid, Florentino Perez, encabezó los elogios durante la asamblea, que tenía un único punto en el orden del día. Destacó el carácter de Nadal dentro y fuera de la pista, además de sus 92 títulos, 22 Grand Slams, dos medallas de oro olímpicas y cinco Copas Davis. Perez aseguró que el ex número uno del mundo encarna los valores fundamentales de la institución.

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«Hoy es un día muy especial para nuestro club y, personalmente, también es muy especial para mí como presidente del Real Madrid», declaró Perez. «Y para nosotros hay algo especialmente importante: Rafa es uno de los nuestros. Es socio de honor del Real Madrid, siente profundamente estos colores y siempre ha expresado con orgullo su madridismo».

Un compromiso a largo plazo con el futuro del Real Madrid

Perez expresó su confianza en que la presencia de Nadal en la junta directiva ayude a dar forma al club para las futuras generaciones, al tiempo que protege su identidad y su ambición. Nadal compartió esa visión a largo plazo al cerrar su discurso entre los aplausos de los socios.

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«Trabajaré para que las cosas sigan como están: un club de éxito que continúe siéndolo durante muchos años», declaró Nadal antes de despedirse con un «¡Hala Madrid!».