Radu: «Soñaba con ser el heredero de Handanovic. Inter, paciencia con Martinez»

Ionut Radu, portero nacido en 1987 del Celta de Vigo y del Inter, era el suplente de Handanovic y jugó en el Bolonia-Inter en el que le regaló a Sansone el balón del 2-1. El Inter cayó derrotado y el AC Milan quedó aún más cerca del título de la Serie A de 2022. Hoy Radu, entrevistado por La Gazzetta dello Sport, recuerda aquel episodio y habla del Inter. Estos son los pasajes más destacados de la entrevista.

«Soñaba con convertirme en el heredero de Handanovic, trabajaba para conseguirlo. No lo logré, pero no es el fin del mundo. Solo lamento que, cuando pienso en aquella época, me veo como un niño. Me esforzaba mucho, pero no prestaba suficiente atención a los pequeños detalles. Y al final llegó aquel error. Duro, pero del que aprendí».

«Me cambió por completo. Sé que decepcioné a miles de personas, pero crecí gracias a aquella experiencia. El error del portero es el error más grave: si él falla, el equipo encaja un gol. Hay que convivir con eso y encontrar el equilibrio adecuado. Francesco Civetta, el ojeador que me descubrió cuando era niño, me ayudó a levantarme».

«Sigo muy de cerca al Inter, sé lo que significa defender esa portería y cuánta presión se siente. ¿El club ha elegido a Pepo? Entonces hay que tener paciencia, comprender sus errores y, sobre todo, recordar también todas las veces que ha hecho paradas importantes. Creedme, es un portero de altísimo nivel y lo demostrará».