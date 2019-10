Radiografía de los Cuadrangulares: Cómo llegan los clasificados y quiénes son los candidatos al título

Los ocho mejores de la fase regular siguen en carrera por la estrella de Navidad. En Goal analizamos sus virtudes y debilidades de cara a las semis.

La fase regular del Finalización 2019 ha llegado a su fin y por fin se conocieron los clasificados a los Cuadrangulares Semifinales , ocho clubes que inician un nuevo campeonato desde cero en la lucha por el título del segundo semestre.

En Goal analizamos a fondo cómo llegan los clasificados a las semifinales, sus virtudes y debilidades, y qué posibilidades tienen por su actualidad, nómina y jerarquía para quedarse con la estrella de Navidad.

ATLÉTICO NACIONAL

Sin duda alguna es el máximo candidato para llevarse el título. Fue el primero en clasificar a los Cuadrangulares y terminó el Todos contra todos en lo más alto de la tabla, aunque por poco. Será cabeza de serie en el sorteo.

Virtudes: Tiene la mejor nómina de la Liga Águila, por lejos, con jugadores de mucho talento y experiencia en finales, varios ya saben lo que es ser campeón con el Verde tanto a nivel local como internacional. Además cuenta con un gran técnico y una historia que pesa ante sus rivales. Es el segundo equipo más goleador de los clasificados con 30 tantos en 20 encuentros, solo lo supera (34) y el cuarto menos goleado (17).

Debilidades: No ha sabido encontrar regularidad, a lo largo del campeonato ha tenido puntos muy altos y otros muy bajos. Si bien es uno de los equipo más goleadores, ha tenido grandes problemas para marcar en varios partidos. Su defensa es el punto más débil pues suele quedar mal parado en el fondo al desbocarse en el ataque. También le juega en contra que no ha tenido buenos resultados a lo largo del torneo contra sus rivales en los Cuadrangulares.

AMÉRICA DE CALI

El cuadro escarlata llega ilusionado con lograr la estrella 14. Tuvo un campeonato irregular con un gran inicio, luego se apagó, pero supo recuperarse en el último tramo del campeonato para clasificar a los Cuadrangulares, aunque un fallo del TAS podría cambiarlo todo.

Virtudes : De los clasificados es el equipo que más ganó (10), los mismos que el Deportivo Cali, lo que indica una regularidad y una efectividad en victorias del 50% a lo largo del campeonato. Es un equipo balanceado en ataque y defensa (marcó 29 y recibió 26 goles). Su punto fuerte es la medular con hombres de sacrificio, pero con mucho talento que se suman fácilmente al ataque, además tiene un goleador inspirado como MIchael Rangel, segundo goleador del campeonato con 9 tantos.

Debilidades : No tiene una gran nómina y pocos jugadores de experiencia en finales, algo que termina pesando en instancias definitivas. Suele tener errores cruciales en defensa, siendo segundo el equipo más goleado de los clasificados (26), solo lo supera Cúcuta (28). También le juega en contra la presión de su hinchada por lograr un título esquivo desde hace varios años.

DEPORTIVO CALI

El Azucarero es uno de los equipo más regulares del Finalización, se mantuvo las 20 fechas en el grupo de los ocho y terminó el Todos contra todos en el tercer puesto a solo 2 puntos del líder.

Virtudes: Llega a los Cuadrangulares como el equipo más ganador (10, al igual que América) y el más goleador con 34 tantos, de los cuales 9 fueron anotados por Juan Dinenno, su máximo referente en punta. Tiene una idea de juego clara, que aunque no le gusta a muchos ha sido efectiva. Juega a lo mismo en cualquier estadio del país.

Debilidades: Su principal punto en contra es el desgaste que le genera la doble competición, pues también va por el título de la Copa Águila y no tiene una nómina lo suficientemente amplia para hacer frente con lo mejor a las dos y se verá obligado a rotar en los Cuadrangulares. Tiene grandes fallos en defensa, siendo uno de los más goleados con 25 tantos recibidos.

JUNIOR

El bicampeón no se conforma, quiere marcar historia y va por su tercera corona consecutiva, algo que solo ha logrado en los torneos cortos.

Virtudes: Tiene un excelente técnico y una plantilla que se conoce casi a la perfección, si bien ha tenido varias bajas en los últimos semestres, Comesaña ha logrado conservar la base, algo que le da ventaja sobre sus contendores. Llega a los Cuadrangulares con la mejor defensa, solo concedió nueve goles a lo largo del campeonato.

Debilidades: No ha sido un equipo regular. Tiene grandes partidos, pero al siguiente se desinfla por completo, situación por la que estuvo fuera del lote de clasificados casi la mitad del campeonato. Además, no es un equipo muy eficaz en ataque y no tiene un goleador neto que lo pueda sacar de aprietos en momentos claves. Es el clasificado menos goleador con solo 19 tantos, menos de uno en promedio por encuentro.

SANTA FE

El equipo que llega a los Cuadrangulares en mejor momento y condición anímica tras recuperar un inicio de temporada fatal. Muchos lo dieron por muerto, hoy es firme candidato a la corona.

Virtudes: Sin duda alguna, su estado anímico es su principal arma. No cree en nadie y llega a las semis con un invicto histórico de 12 jornadas ¡una barbaridad! Además cuenta con uno de las mejores defensa y arqueros del campeonato, Leandro Castellanos, quien logró mantener su arco en cero más de 900 minutos. También cuenta con otro pilares inspirados como Fabián Sambueza, Michael Balanta y Jefferson Duque.

Debilidades: A veces tiende a convertirse en un equipo reiterativo con la misma estrategia: presión y explosión por las bandas. Le ha funcionado pero ya ha revelado sus cartas en ataque y no ha mostrado muchas variantes, más allá de otros chispazos individuales.

DEPORTES TOLIMA

Un chico venido a grande que viene dando cátedra de regularidad de la mano del profe Alberto Gamero. Ya fue subcampeón en el primer semestre y en este va con toda por el desquite.

Virtudes: Es habitual participante en las fases definitivas de la Liga Águila y sabe cómo afrontarlas. Tiene un gran timonel que ha sabido explotar al máximo plantillas cortas repotenciando a jugadores que en otros clubes no han dado la talla. Si bien sufrió para entrar a semis, tuvo un torneo bastante regular tomando como base su fortaleza como local, solo perdió dos partidos.

Debilidades: Tiene una plantilla corta y no podrá contar con uno de sus pilares en el último tiempo: Álvaro Montero, sancionado por Dopaje. Además ha extrañado de más a su goleador de los último años Marco Pérez, por lo que ha perdido punch en el frente de ataque.

ALIANZA PETROLERA

La sorpresa del campeonato. De la mano del profe César Torres ha hecho una temporada histórica, pasando de ser candidato al descenso a semifinales.

Virtudes: Sacrificio y humildad. El equipo santandereano ha peleado contra todo pronóstico y a punta de garra y un fútbol efectivo logró estar desde la cuarta fecha entre los ocho y fue líder siete jornadas. Es un equipo muy fuerte de local y uno de los más sólidos en defensa. Apenas le marcaron 14 goles en todo el campeonato.

Debilidades: Es un equipo con muy poca experiencia en instancias definitivas, con una plantilla corta y jugadores muy jóvenes. Tampoco cuenta con una buena delantera, de hecho apenas marcó 17 goles en toda la fase regular y en los Cuadrangulares la diferencia de gol es clave. Además llega a las semis con una mala racha de siete partidos sin marcar.

CÚCUTA DEPORTIVO

Salvó el descenso, logró la clasificación y ahora quiere dar la sorpresa en los Cuadrangulares.

Virtudes: No tiene nada que perder, pues ya logró el objetivo principal y jugará las semis sin presión. El técnico Guillermo Sanguinetti llegó a mitad de campaña y levantó un equipo que dio la batalla hasta el último momento para lograr la salvación. Tiene un buen poder ofensivo, marcó 28 goles en el campeonato, y un fortín en el General Santander.

Debilidades: Vive factores externos que pueden afectar su concentración en la competencia y que pueden hacer estallar el vestuario en cualquier momento. Tiene una plantilla corta y serios problemas defensivos, así como hace recibe, prueba de ello son los 28 tantos encajados, siendo el equipo más goleado de los Cuadrangulares.