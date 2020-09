Radamel Falcao se pronuncia sobre James y quién es el mejor jugador colombiano

El delantero colombiano contó detalles acerca de lo que vivió al no poder jugar el Mundial de Brasil.

El Tigre Falcao se caracteriza por ser ecuánime a la hora de ofrecer declaraciones, siempre respetuoso y moderado, no gusta de la polémica ni de involucrarse en los habituales rifi-rafes que se dan en su medio laboral.

Así lo demostró una vez más en medio de una dialogo con Daniel Habiff, conferencista mexicano que se ha convertido en una especie de confesor de varios cracks latinoamericanos, como sucedió en los casos de James Rodríguez y Arturo Vidal.

A Falcao le preguntaron por la polémica sobre James diciendo que es el mejor jugador colombiano de la historia, a lo que el atacante del dijo sin titubeos: "James es el mejor jugador con el que he jugado, tuvimos conexión", recordando que además de la Tricolor, compartieron camerino en Porto y Monaco.

También confesó detalles acerca de lo complicado que fue quedarse por fuera de la Copa del Mundo de : "Tuve una lesión en la rodilla y me perdí el Mundial 2014, luego de eso pasé un desierto en el que yo decía que no veía la luz. Todo fue complicado (...) El sueño de mi vida era jugar el Mundial y no iba desde 98, habíamos conseguido ese objetivo. En Brasil 2014 ese equipo estaba en un gran momento y no estar ahí fue algo muy duro".

Sobre la primera generación de oro de Colombia (Valderrama, Asprilla, Rincón y compañía) Falcao manifestó su profunda admiración y respeto: “Ellos fueron nuestros referentes y quienes nos hicieron ilusionar con un día llegar a vestir la camiseta de la Selección. Esa generación nos sirvió de motivación. De esa selección me identificaba con Asprilla, luego vino Ángel que también fue un referente para mí".