El Real Madrid afronta su primer duelo de la nueva temporada de LaLiga ante el Espanyol, mañana sábado, impulsado por un notable historial frente a su rival, además de una racha récord que le otorga una clara ventaja antes del pitido inicial.

El conjunto blanco busca un arranque sólido en su andadura por LaLiga cuando visite al Espanyol en la segunda jornada de la competición, después de que se aplazara el partido ante la Real Sociedad en la primera jornada.

Superioridad histórica del Real Madrid

Según la cadena Opta, el Real Madrid ha logrado 110 victorias en 180 enfrentamientos ante el Espanyol en LaLiga, por 33 empates y 37 derrotas, convirtiéndose en el equipo con más victorias frente a un mismo rival en la historia de la competición.

La superioridad no se detiene ahí, ya que el Espanyol ha perdido 11 de los 15 partidos que ha disputado ante el Real Madrid en el estadio RCDE en LaLiga, por 3 victorias y un empate, siendo este el mayor número de derrotas que ha sufrido el equipo ante un mismo rival en su propio estadio en la competición.

Pese a ello, los últimos enfrentamientos en el estadio del Espanyol han mostrado un relativo retroceso en la ventaja del Real Madrid, después de que los locales ganaran 3 de los últimos 7 partidos en los que recibieron al conjunto blanco en LaLiga, por 4 empates, tras haber perdido 8 de sus nueve enfrentamientos anteriores ante él en el mismo estadio, por un empate.

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Racha récord en la jornada inaugural

El Real Madrid cuenta con un registro excepcional en los partidos inaugurales de LaLiga, ya que no ha caído derrotado en la primera jornada durante las últimas 17 temporadas, sumando 12 victorias y 5 empates.

La última derrota del conjunto blanco en su partido inaugural de la competición se remonta a agosto de 2008, cuando cayó ante el Deportivo de La Coruña por 2-1.

La cadena Opta señaló que esta racha representa la trayectoria más larga sin derrota en la jornada inaugural de cualquier equipo en la historia de LaLiga.

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