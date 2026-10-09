El Barcelona se prepara para recibir al Getafe mañana sábado en el estadio Spotify Camp Nou, en la octava jornada de LaLiga.

El Barça lidera la clasificación de LaLiga con pleno de puntos, 21, mientras que el Getafe cuenta con 8 puntos en la undécima posición.

La red de estadísticas "Opta" señaló que el Barcelona no ha perdido ninguno de sus 21 partidos como local ante el Getafe en LaLiga, con 17 victorias y 4 empates.

El conjunto catalán no ha disputado un mayor número de partidos como local sin perder frente a ningún otro rival en la historia de la competición, con la excepción del Elche, al que se ha enfrentado en 25 partidos, en los que ha logrado 18 victorias y 7 empates.

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El Getafe ha perdido sus últimos 8 partidos como visitante ante el Barcelona en LaLiga, y no ha logrado marcar ningún gol en los últimos 4 de ellos. Esta racha representa la peor serie de derrotas consecutivas del equipo ante el club catalán en su estadio en Primera División.

Asimismo, el Getafe ha perdido sus tres partidos como visitante en LaLiga durante la temporada 2026-2027, y no ha logrado marcar en ninguno de ellos. Es la primera vez en la historia de sus participaciones en la competición en la que pierde sus tres primeros partidos como visitante en una misma temporada sin marcar ningún gol en ellos.

El Barcelona ha marcado 31 goles en LaLiga hasta el momento, firmando el segundo mejor registro goleador de un equipo tras sus primeros 7 partidos en una misma temporada en la historia de la competición, por detrás del Sevilla, que marcó 40 goles en sus primeros 7 partidos en la temporada 1940-1941.

Opta destacó: "Djené Dakonam, jugador del Getafe que ha disputado el mayor número de partidos con el club en Primera División, con 311 encuentros, podría convertirse en el primer jugador en alcanzar las 100 victorias con la camiseta del equipo en la historia de la competición. El jugador cuenta actualmente con 99 victorias".

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, no ha perdido ninguno de sus cuatro enfrentamientos ante José Bordalás en LaLiga, con 3 victorias y 1 empate.

Flick no se ha enfrentado a ningún otro entrenador de la competición este mismo número de veces sin perder, ya que también ha disputado 4 partidos ante cada uno de otros 6 entrenadores sin derrota.

José Bordalás, entrenador del Getafe, no ha logrado ninguna victoria en sus ocho partidos como visitante ante el Barcelona en LaLiga, tras empatar una vez y perder 7 partidos.

Bordalás no ha disputado un mayor número de partidos como visitante ante ningún otro rival de la competición sin ganar, con la excepción del Atlético de Madrid, al que se ha enfrentado en 8 partidos como visitante, empatando en uno de ellos y perdiendo 7.