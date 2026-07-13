Rabiot: «No recuerdo lo que dije sobre Yamal... y no vamos a trazar ningún plan para frenarlo»

Adrien Rabiot asegura que Francia no tiene un plan especial para frenar a Lamine Yamal y que se centran en enfrentar a toda España en las semifinales del Mundial 2026.

Según el diario español «Marca», el nombre de Lamine Yamal ha vuelto a perseguir a Rabiot antes del partido entre España y Francia, después de que los periodistas le recordaran sus declaraciones previas a la semifinal de la Eurocopa 2024, cuando dijo que la joven promesa española de entonces «aún le queda mucho por demostrar» si quería llegar a la final.

Yamal respondió en redes: «Muévete en silencio y no hables hasta que llegue el momento de anunciar la muerte del rey», y al día siguiente marcó un gol que eliminó a Francia.

Dos años después, Rabiot volvió a enfrentar preguntas sobre el extremo español, pero esta vez minimizó el duelo individual y subrayó que la prioridad de Francia es neutralizar el sistema de Luis de la Fuente.

Sobre un plan específico para frenar a Yamal, Rabiot afirmó: «No hay ningún plan para contrarrestar a Lamine Yamal. Nos centramos en la selección española, no en un solo jugador. Son peligrosos en ataque, en la posesión, en la creación de espacios y en su juego colectivo. Debemos atender a todo eso, no a un jugador concreto».

Sobre la relación entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, añadió: «Les une una amistad sólida desde hace años, no es algo nuevo. Ya eran amigos íntimos en el PSG y antes. No hay que mezclar su compenetración en el campo con lo que pasa fuera, su amistad viene de lejos».

Sobre la confianza de Francia, afirmó: «Nada garantiza la victoria; eso se decidirá en el campo. Estamos concentrados y nos prepararemos de la mejor manera, confiando en nuestro recorrido y manteniendo la humildad que nos ha caracterizado desde el inicio del torneo. Espero que lleguemos a la final, que es nuestro objetivo».

Sobre sus comentarios previos acerca de Lamine Yamal y la réplica del jugador español, Rabiot añadió: «No recuerdo esas declaraciones con exactitud, pero, si las hice, fue porque en ese momento lo pensaba. He visto que Konaté y Lacroix ya han respondido, y creo que lo han hecho bien. Al fin y al cabo, esto es solo un partido de fútbol y no le tenemos miedo a nadie. Hemos llegado a semifinales en las mejores condiciones. Las circunstancias nos favorecen y creo que es difícil estar más preparados. A partir de ahí, todo se decidirá en el campo, porque al fin y al cabo estamos hablando de fútbol».

Sobre el cambio en la selección francesa, añadió: «Nos llevamos muy bien y hay gran compenetración. Es difícil explicarlo, pero lo que ocurre fuera del campo funciona a la perfección y eso explica parte de nuestro éxito. Esa unión se nota en el campo. Las dificultades que ha vivido el seleccionador nos han unido más, nos han hecho más fuertes y nos dan ganas de darlo todo, sobre todo porque sabemos que es su último torneo con Francia. Hay muchas razones para creer que este es nuestro momento».

Siempre asumimos nuestras responsabilidades, pero ahora conversamos más entre nosotros. En el hotel aprovechamos los descansos para analizar los partidos en pequeños grupos. Estas charlas son clave, además de todo lo que nos aporta el cuerpo técnico. Hay sensaciones que solo vivimos sobre el campo y es clave compartirlas. Desde el inicio del Mundial se forjó un vínculo muy fuerte: hablamos el mismo idioma, perseguimos el mismo objetivo y remamos juntos».