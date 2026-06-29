Rabiot: «Lo que le está pasando a Deschamps no es justo... y no hay excusas ante Suecia»

Adrien Rabiot, centrocampista de Francia, admitió que el plantel quedó conmocionado tras la muerte de la madre de Didier Deschamps. Consideró injusto que el técnico viva un luto en plena Copa del Mundo 2026, pero reconoció que el fútbol lo exige.

Rabiot declaró en la rueda de prensa previa al partido contra Suecia en octavos: «Cuando nos comunicaron el fallecimiento de su madre y que debía abandonar la concentración, fue un shock, pero contamos con su confianza y dimos lo mejor ante Noruega. No es justo que viva un duelo así, pero así es el fútbol».

El jugador del Milan recordó que el técnico tuvo que ausentarse unos días por el fallecimiento, pero regresó con ganas de seguir en el torneo.

Rabiot añadió: «Su regreso le ayuda a dejar de lado lo personal, y nosotros queremos apoyarle».

Sobre el duelo de dieciseisavos ante Suecia, en el MetLife de Nueva Jersey, Rabiot admitió que Francia llega como favorita pero alertó de no relajarse tras los elogios de la fase de grupos.

Y añadió: «Sabemos que somos favoritos, pero no podemos confiarnos; debemos mantener la concentración».

Rabiot destacó que Francia se ha preparado con seriedad y que Suecia tiene buenos jugadores, sobre todo en ataque.

El jugador, de 31 años, también valoró el estado del césped del MetLife Stadium, criticado por otros futbolistas como Vinícius Júnior, y se mostró satisfecho con su mejora.

Rabiot cerró su intervención valorando el estado del césped: «El estado del campo no era bueno, pero lo hemos inspeccionado hace un rato y se aprecia una ligera mejora, ya que el césped está un poco más alto y más fresco», y añadió que la condición del terreno no será una excusa, pues afecta igual a ambos equipos.