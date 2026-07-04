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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Rabia revela la clave de la fuerza de los Faraones antes de medirse a Messi

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Rabia, una de las estrellas de Egipto

Rami Rabia, defensa de Egipto, afirmó que los Faraones quieren hacer historia tras eliminar a Australia en los penaltis y avanzar a octavos del Mundial 2026.

Tras el 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, y la posterior victoria 4-2 en los penaltis, el jugador del Al Ain emiratí declaró: «Somos un gran equipo con experiencia en grandes competiciones. Aunque encajamos un gol, nos recuperamos rápido y seguimos luchando».

Rabia, autor del segundo penalti de Egipto, añadió: «Queremos demostrar al mundo que estamos haciendo historia».

El zaguero, de 33 años, recordó que el equipo, que ganó 3-1 a Nueva Zelanda en la fase de grupos y avanzó por primera vez a eliminatorias, «juega con confianza: construimos el juego desde atrás y mantenemos la posesión». tenemos jugadores capaces de manejar el ritmo y recuperar el balón».

Sobre el apoyo en el estadio AT&T de Arlington, donde los aficionados egipcios superaron en ruido a los australianos, Rabia añadió: «Este respaldo nos motiva; lo vemos en las redes y sentimos el cariño de la afición».

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«Jugamos para hacerles felices, y su alegría nos impulsa a darlo todo en cada partido; cuando están contentos, sentimos que vamos por el buen camino».

Concluyó: «No queremos decepcionarlos; sabemos cuánto aman el fútbol y cuánto apoyan a Egipto. Es una gran responsabilidad, pero también una enorme motivación».

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