«Quizás las cosas se aclaren más adelante»: la hermana de Cristiano Ronaldo genera incertidumbre tras su retirada internacional

Katia Aveiro, hermana de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, quiso reaccionar rápidamente a la decisión del capitán de la selección de Portugal de retirarse del fútbol internacional, con un extenso mensaje a través de sus cuentas en las redes sociales, en el que expresó su orgullo por la trayectoria de su hermano, pero que también incluyó una insinuación que generó interrogantes.

Katia publicó un mensaje mediante la función de historias en su cuenta de Instagram, en el que dijo: "Podría decir muchas cosas, pero el tiempo lo revelará todo, sin duda. Y hasta entonces, te digo: eres grande, un gigante y una leyenda".

Y añadió la hermana del capitán del Al-Nassr saudí: "Hoy el mundo se despide de ti con la selección de Portugal. En cuanto a mí, como tu hermana, miro hacia atrás y siento un orgullo que no me cabe en el pecho. Conozco las batallas que has librado, todo lo que has dado por nuestro país y lo que has construido a lo largo de tu carrera".

Y continuó: "Cambiaste el rumbo de tu destino y te llevaste a Portugal contigo. Sí, es un día triste, pero las etapas terminan para que comiencen otras. El tiempo es el juez, y si hay algo que todavía necesita respuesta, quizá las cosas se aclaren mañana en mayor medida".

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Katia cerró su mensaje con palabras emotivas, diciendo: "Tu honor y el camino que has recorrido son más grandes que cualquier despedida. Puede que esta foto no sea de alta calidad, pero tiene una enorme importancia para mí, porque conserva una parte de nuestra historia y me recuerda siempre que, antes de ser el Cristiano Ronaldo que el mundo admira, fuiste y seguirás siendo mi hermano y mi pequeño niño. Te quiero y siento un orgullo sin límites por ti".

Las palabras de la hermana de Ronaldo sobre la existencia de asuntos que todavía necesitan respuestas, y la posibilidad de que se aclaren más adelante, generaron cierto misterio en torno a los entresijos de la decisión de la retirada, sin revelar detalles adicionales ni aclarar a qué se refería exactamente.