"Tres goles, dos asistencias: naturalmente, fue uno de los pocos puntos positivos del equipo alemán en el Mundial. Ahora mismo no le está saliendo del todo bien, no solo con los goles y las asistencias, sino que está menos metido en el juego, participa menos. Eso no es culpa del equipo, también depende de él", dijo el internacional récord en RTL/Sky al margen de la retransmisión de la Europa League y subrayó: "Y quizá todo eso haya sido un poco demasiado para Deniz en los últimos meses."

Matthäus explicó: "Todo este teatro con Julian Nagelsmann durante meses antes del Mundial, convertirse en internacional, marcar goles nada más llegar al Mundial, ser elevado al cielo con razón. Después, capitán, el mejor contrato que se ha firmado nunca en Stuttgart. Eso afecta a la cabeza y quizá entonces se deja por el camino uno u otro punto porcentual." Eso "quizá también faltó en los primeros partidos".

Detrás de Undav hay realmente una etapa agitada. Aunque terminó la pasada temporada como el máximo goleador alemán (25 goles, 14 asistencias), ya había habido discusiones en las semanas y meses previos al Mundial sobre si tendría un puesto de titular con Nagelsmann en el Mundial. Después llegaron declaraciones controvertidas por parte del entrenador, una disculpa por influencia de su mujer Lena y un Mundial para olvidar, en el que Undav fue uno de los pocos puntos positivos. Además, a principios de junio amplió hasta 2029 con los suabos en unas condiciones nunca vistas dentro del club y recibió poco antes del inicio de la temporada el brazalete de capitán de Atakan Karazor.

Desde entonces, Undav está por debajo de las altas expectativas puestas en él. En la derrota por 1-2 ante el TSG Hoffenheim el fin de semana incluso salió solo desde el banquillo. Además, en la Bundesliga todavía no figura ninguna participación de gol en su haber. Eso sí, en las victorias obligadas en la Copa de Alemania (Hansa Rostock) y en la Liga de Campeones (Viking Stavanger) dio dos asistencias en cada una. Además, en las últimas semanas ha estado lidiando con persistentes problemas en el tendón de Aquiles.

¿Por qué Jürgen Klopp no ha convocado a Deniz Undav?

En consecuencia, Klopp también justificó su no inclusión en su XXL convocatoria, que incluye a 44 jugadores y se dividió en dos plantillas. "He hablado con Deniz. Tiene sus pequeños problemas y todavía no ha encontrado el ritmo en este inicio de temporada. Quería decidirme por cuatro delanteros y, de momento, me he decidido por los otros", dijo. Los elegidos fueron Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt (ambos del Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus de Turín) y Kai Havertz (Arsenal FC).

También el técnico del VfB, Sebastian Hoeneß, destacó las "molestias" de Undav. Aun así, dejó claro que el jugador de 30 años "puede jugar mejor, él también lo sabe". Sin embargo, es solo "cuestión de tiempo" que Undav alcance su mejor forma y vuelva así a ser una opción para la selección nacional: "Volverá a entrar muy rápido en el foco."

Matthäus también se mostró igual de confiado. "Por cómo lo conozco, seguro que va a intentar absolutamente todo para quizá estar en los próximos partidos internacionales, que se jugarán en noviembre", dijo el hombre de 65 años.