El campeón del mundo de 2014 lo reveló en el pódcast "Einfach mal Luppen", que dirige junto a su hermano Felix (35).

El trasfondo es una carta de Klopp, que fue enviada la semana pasada a internacionales con muchos méritos. En ese boletín, el sucesor de Julian Nagelsmann escribió, entre otras cosas: "Como jugador, yo estaba a años luz de una convocatoria; hoy puedo hacerla yo mismo como seleccionador nacional. Es un gran privilegio que valoro muchísimo. Del mismo modo, no puedo valorar lo suficiente vuestros méritos".

Y continuó: "Me alegrará mucho que sigáis acompañando y apoyando a nuestra selección nacional en su nuevo comienzo de camino hacia la Eurocopa 2028. Porque todos somos la selección nacional".

Sin embargo, según sus propias palabras, ese mensaje no le llegó a Kroos. "Yo también lo he leído, pero todavía no ha llegado nada". La conclusión del exprofesional del Real Madrid: "Quizá tampoco soy un internacional con méritos". Volvió a revisar su bandeja de entrada durante la grabación, aunque sin dar con el boletín de Klopp.

Ahora Kroos quiere tomar cartas en el asunto y contactar por iniciativa propia con el seleccionador: "Le escribiré por WhatsApp para preguntarle dónde está el correo. Me había hecho tanta ilusión y ahora no llega nada". Con bastante humor, incluso sospechó de una sociedad de dos clases y dijo, en referencia al antiguo pupilo de Klopp en el BVB: "Seguro que Kevin Großkreutz ha recibido uno de Kloppo, de eso estoy seguro".

¿Cuántos partidos internacionales jugó Toni Kroos con Alemania?

Kroos disputó 114 partidos internacionales desde su debut en la primavera de 2010, en los que marcó 17 goles. El punto culminante de su carrera con la DFB fue la conquista del Mundial de Brasil 2014. El centrocampista ya se retiró de la selección tras la Eurocopa de 2021, pero tres años después regresó en la Eurocopa de Alemania. Después puso fin a su carrera como jugador.

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En su pódcast, Kroos vuelve una y otra vez a analizar, también con ironía, la situación de la selección alemana.

La semana pasada, por ejemplo, se permitió un dardo hacia tres jugadores señalados como esperanzas bajo Klopp: preguntado por tres futbolistas que no estuvieron en el último Mundial, pero que ahora podrían ser convocados, comentó entre risas: "Me he apuntado tres jugadores que no estuvieron en el Mundial. Son Pavlovic, Wirtz y Musiala". Su hermano Felix no entendió el chiste al principio y preguntó, sorprendido: "¿Cómo? ¿Qué? ¿En qué Mundial no estuvieron?". Pero luego cayó en la cuenta: "Porque pasaron desapercibidos, ¿o cómo?".

Más tarde, los tres jugadores entraron en la convocatoria de Klopp. Sin embargo, Musiala se lesionó antes del primer partido contra Países Bajos y tuvo que marcharse. Pavlovic y Wirtz se han sumado ahora a la convocatoria XXL y son candidatos a un puesto en el once inicial para el partido del jueves por la noche contra Serbia.