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El Bayern de Múnich busca un portero suplente para cuando Manuel Neuer se retire. Bernd Leno, uno de los candidatos, no parece descartar ser el número dos por detrás de Jonas Urbig.

En declaraciones a Sky/RTL, el exportero de la selección alemana explicó que todavía no ha habido contactos concretos con el club más laureado de Alemania. Al mismo tiempo, tampoco cerró la puerta a una posible etapa en la capital bávara.

«Hasta ahora no se ha puesto nadie en contacto conmigo. Por supuesto, también estoy al tanto de la situación, pero me lo tomo con mucha calma», dijo Leno, que subrayó: «Todavía tengo contrato aquí hasta el final de la temporada, me siento muy a gusto y sigo teniendo muchísimas ganas de jugar. Siento que estoy en mi mejor momento. Quizá también sea una experiencia valiosa aceptar un papel secundario o hacer algo distinto».

«Pero a veces», añadió Leno, «también pienso que sería una lástima aceptar un papel secundario en algún sitio cuando todavía tengo nivel para jugar. Por supuesto, las condiciones en su conjunto también tienen que encajar. Ya veremos si quizá acabo volviendo a Alemania».

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Bernd Leno, uno de los muchos candidatos del Bayern de Múnich

Desde hace algunas semanas, Leno es uno de los muchos porteros relacionados con el Bayern. El guardameta de 34 años no solo tiene la experiencia y la calidad necesarias para apoyar a Urbig y sustituirlo si hace falta, sino que, dada su situación contractual, también podría llegar libre. Además del futbolista que ha disputado nueve partidos con la selección alemana, últimamente también se ha mencionado a Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) y Loris Karius (FC Schalke 04) como posibles futuros números dos del Bayern.

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En el Fulham, Leno es el número uno indiscutible desde hace años y destaca regularmente con grandes actuaciones que, durante un tiempo, incluso hicieron que se hablara de una posible convocatoria para el Mundial de 2026. Juega en el oeste de Londres desde 2022. Antes militó en el Arsenal, que en su día fichó al portero formado en Stuttgart procedente del Bayer Leverkusen. Un traspaso a Múnich supondría, por tanto, también un regreso a la Bundesliga, donde empezó a despuntar.

Getty Images

Ser portero suplente en el Bayern de Múnich: más atractivo de lo que parece

El pasado ya ha demostrado que el puesto en el Bayern, poco atractivo a primera vista, puede tener sus ventajas. Es el caso, por ejemplo, de Sven Ulreich, cuya trayectoria como suplente de Neuer durante años ha sido notable . Se prevé que ambos veteranos pongan fin a sus carreras en verano y dejen sitio a Urbig y, quizá, a Leno, Baumann o Karius.

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El guardameta de 23 años está señalado como el nuevo titular, después de llevar casi dos años sustituyendo regularmente y con solvencia a Neuer, cada vez más propenso a las lesiones.