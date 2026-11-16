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Gianluigi Donnarumma cree que Italia acusó el desgaste físico y emocional en su derrota por 4-1 ante Bélgica en la Liga de Naciones el domingo por la noche. El capitán de Italia admitió que a la selección le costó repetir la intensidad mostrada en su anterior victoria ante Francia y se quedó sin clasificarse para los cuartos de final.

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Italia se hunde en Bruselas tras un buen comienzo

A Italia le bastaba un empate en Bruselas para alcanzar los cuartos de final de la Nations League, pero cayó del primer al tercer puesto de su grupo. Pio Esposito abrió el marcador después de haber firmado un doblete ante Francia, pero Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Jeremy Doku y Diego Moreira impulsaron una remontada culminada con contundencia.

Esposito también vio cómo Senne Lammens le detenía un penalti en los últimos minutos, en un partido en el que los visitantes, contra lo esperado, no adoptaron un planteamiento defensivo. Solo las grandes paradas del portero del Manchester City Gianluigi Donnarumma, especialmente ante Kevin De Bruyne, evitaron una derrota más abultada.

Donnarumma alude al cansancio tras el partido ante Francia

El entrenador de Bélgica, Mark van Bommel, admitió que su equipo «habría marcado seis goles» sin las intervenciones de Donnarumma. En declaraciones a RAI Sport, el capitán de Italia achacó la derrota al desgaste de la victoria por 3-1 tras remontar ante Francia en San Siro tres días antes.

«Por desgracia, esto forma parte del proceso de aprendizaje. Hemos empezado una nueva etapa y puede haber altibajos», dijo. «Ni entonces éramos fenomenales ni ahora somos un desastre. Fue una noche maravillosa contra Francia y quizá gastamos demasiada energía para conseguir aquel resultado, así que estábamos un poco cansados solo tres días después».

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«Cuando juegas un partido tan emocionante, no es fácil volver a rendir enseguida al mismo nivel. No es una excusa, pero desde luego estuvimos menos acertados que el otro día».

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«Seamos sinceros: nadie esperaba que hiciéramos una campaña tan buena en la Nations League. Jugamos algunos partidos realmente impresionantes, pero Bélgica fue superior esta noche y sabemos que debemos mejorar».

La reconstrucción de Mancini deja al descubierto problemas tácticos

Italia dejó espacios una y otra vez en las transiciones, un problema que Donnarumma señaló después del partido. «Tenemos que reflexionar sobre el hecho de que permitimos tantos contraataques, así que debemos mejorar los marcajes preventivos», apuntó. «Esta derrota puede y debe servirnos para aprender. El entrenador ya ha dicho que tenemos que levantar la cabeza. Fue doloroso; todos queríamos seguir adelante en este torneo».

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El entrenador Roberto Mancini amplió las opciones de su plantilla al dar al extremo del Milan Alphadjo Cisse la oportunidad de debutar con la selección absoluta y al conceder al jugador de la Roma Niccolo Pisilli su primera titularidad en un partido oficial. Donnarumma valoró positivamente esta transición: «El entrenador es especial y puede ayudarnos mucho. Nosotros también tenemos que ayudar a los más jóvenes. Sabemos que no hay mucho tiempo porque se acerca la fase de clasificación para la Eurocopa, pero necesitan jugar y adquirir experiencia. Hay muchos jóvenes interesantes, pero necesitan jugar más a menudo».

La fase de clasificación para la Eurocopa se acerca para una plantilla joven

Al quedarse fuera de los cuartos de final de la Nations League, Italia centra ya su atención en la próxima fase de clasificación para la Eurocopa. Mancini debe integrar rápidamente a jóvenes con poca experiencia como Cisse y Pisilli, además de corregir los problemas defensivos en las transiciones que quedaron expuestos en Bruselas. Encontrar la regularidad tras una ventana internacional irregular será fundamental para la reconstrucción de Italia.