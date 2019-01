Quique Setién: "Es una incógnita si Lainez va a aguantar todo el partido"

El técnico español considera que el futbol mexicano se juega a un ritmo distinto de lo hecho en el Viejo Continente.

El Betis ha enfrentado 5 partidos en los últimos 17 días, por lo que se ve factible que en su duelo ante Athletic Bilbao de este domingo, el equipo podría realizar algunas modificaciones y darle más minutos a Diego Lainez.

Quique Setién no luce muy optimista, pues el entrenador español no está seguro de que el ex-América haya cumplido su proceso de adaptación al balompié europeo. "Es una incógnita todavía si va a aguantar todo el partido. Que nos va a dar muchas cosas está claro, pero la exigencia que tenemos aquí, no sé... Yo he visto partidos suyos en México, bastantes, y la exigencia física y de trabajo defensivo que tenemos en este equipo es diferente", dijo.

Diego ya disputó dos compromisos desde su llegada a la escuadra Verdiblanca, mostrando interesantes chispazos y colaborando con la anotación de su equipo ante Espanyol el pasado jueves.