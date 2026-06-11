Quinta experiencia. Alabado sea Dios, a punto de fichar por un nuevo club en la Liga Roshen

Según algunos medios, el marroquí Abdelrazak Hamdallah podría jugar en la Liga Roshen tras su breve paso por el Al-Shabab.

Abdulaziz Al-Malik, presidente del Al-Shabab, confirmó su salida tras la reciente crisis con su compañero Yannick Carrasco.

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Según el diario saudí «Al-Riyadiah», Hamdallah está a punto de acordar con Al-Taawoun un contrato de dos temporadas.

Las conversaciones están muy avanzadas y solo falta la firma.

Hamdallah ya ha jugado en cuatro clubes de la Liga Roshen: Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Shabab y Al-Hilal, y podría vivir su quinta experiencia con Al-Sukari.



