Al-Ittihad ha nombrado al joven alemán Jens Wessing como nuevo director técnico, una apuesta arriesgada que despierta dudas sobre su capacidad para liderar al club en un momento clave.

El “Al-Ittihad” busca recuperar su sitio entre los grandes del fútbol saudí tras una etapa de altibajos.

Con las altas expectativas de la afición y la presencia de jugadores de renombre, la elección de un técnico con poca experiencia en equipos grandes es una apuesta que merece un análisis detallado.

No solo cuentan sus ideas técnicas, sino su capacidad para imponerse a jugadores experimentados y para gestionar la presión de la Liga Roshen, cada vez más atractiva para los entrenadores internacionales.

Una nueva apuesta del Al-Ittihad por un entrenador joven

Las dudas no surgen solo por su edad: otros grandes clubes apuestan por técnicos jóvenes con ideas frescas. Lo preocupante es su falta de experiencia al asumir, por primera vez, un proyecto de esta envergadura.

Dirigir un equipo que lucha por títulos y cuenta con estrellas mundiales no es lo mismo que entrenar planteles sin esa presión.

Además de diseñar tácticas y elevar el rendimiento, deberá gestionar un vestuario de personalidades fuertes acostumbradas a la élite.

La exigente afición del Al-Ittihad, acostumbrada a los cambios recientes en el banquillo, tampoco le dará mucho margen, por lo que su debut será clave.

Fissing es el quinto técnico alemán en el club, pero su caso es distinto: la afición exige títulos.

¿Proyecto a largo plazo o solución temporal?

Su fichaje podría ser parte de un proyecto a largo plazo para construir un equipo con nueva identidad y dar al técnico tiempo para desarrollar la plantilla, pues los entrenadores jóvenes necesitan madurar sus ideas y definir un estilo de juego.

Si el club lo ve como proyecto de futuro, la directiva deberá darle estabilidad y apoyo, ya sea con fichajes adecuados o con las competencias necesarias para construir el equipo según su visión.

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El mayor riesgo aparece si se le fichó solo por resultados inmediatos: la Liga Roshen no perdona errores y la presión sobre el técnico sería enorme desde el principio.

El Al-Ittihad debe definir su objetivo: ¿busca un técnico para iniciar una era, aunque lleve tiempo, o uno que gane títulos ya? La respuesta determinará el éxito o fracaso de Vising.

La experiencia del Al-Ahli… el modelo que busca el Al-Ittihad

La decisión del Al-Ittihad recuerda la del Al-Ahli hace tres años, cuando apostó por el joven alemán Matthias Jaissle a pesar de su poca experiencia.

Sin embargo, el Al-Ahli lo trató como un proyecto a largo plazo, no como una solución rápida, y eso permitió a Jaissle desarrollar sus ideas y hacer crecer al equipo poco a poco. Con el tiempo, el alemán demostró su valía y transformó las dudas en elogios.

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Con el tiempo, el equipo ganó estabilidad y conquistó títulos continentales y nacionales, demostrando que apostar por técnicos jóvenes en Arabia Saudí puede funcionar.

Por ello, algunos ven en la experiencia del Al-Ahli el modelo que la Federación podría replicar, dado que ambos clubes tienen una gran afición y ambiciones similares; aunque el éxito requiere la misma paciencia, estabilidad y apoyo.

Yaisle contaba con la ventaja de la experiencia

Aunque las dos experiencias comparten la idea de fichar a un técnico alemán joven, comparar a Yaisle con Fesing no es exacto: el exentrenador del Al-Ahli llegó con más experiencia al frente de equipos importantes.

Antes de recalar en el Al-Ahli, Yaissle había dirigido al Red Bull Salzburgo y competido en torneos de alto nivel, lo que le aportó experiencia para gestionar la presión.

En cambio, la trayectoria de Vising es más breve: llegó al Al-Ittihad con menos experiencias relevantes, por lo que su adaptación a la Liga saudí es una incógnita.

A su favor tiene la capacidad de lograr resultados rápidos, como demostró en el Gamba Osaka, lo que le permite demostrar que la falta de experiencia no impide triunfar.

Un título asiático… pero la prueba del Al-Ittihad es diferente

Su éxito con el Gamba Osaka y el título de la Liga de Campeones de Asia son puntos a favor y le aportan confianza.

No obstante, el reto en el Al-Ittihad es distinto: se requiere no solo un entrenador campeón, sino un gestor capaz de liderar un proyecto en un entorno competitivo y mediático exigente.

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Su éxito anterior en Asia no garantiza triunfar con un plantel de figuras y grandes ambiciones, pues la exigencia de competir en liga, copas y torneos continentales es muy distinta.

Su mayor reto será plasmar sus ideas en resultados desde el principio y ganarse la confianza del grupo.

Entre repetir la experiencia del Al-Ahly y un destino diferente

El Al-Ittihad inicia la temporada en una encrucijada: si Vising construye un equipo sólido con identidad clara, su fichaje será uno de los más acertados del club.

La falta de paciencia o condiciones adecuadas podría complicar la experiencia, pues el Al-Ittihad no tiene tiempo que perder ante la fuerte competencia y el ansia de la afición por volver a lo más alto.

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Entre el éxito del Al-Ahli con Yaisle y el fracaso de otras apuestas por técnicos jóvenes, el futuro de Fissing depende de su capacidad para demostrar su valía dentro y fuera del campo.

O bien el técnico alemán se convierte en otra historia de éxito y demuestra que apostar por entrenadores jóvenes funciona, o su paso por el Al-Ittihad será una aventura costosa en una temporada sin margen para experimentos.