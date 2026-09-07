El exfutbolista Quincy Promes declaró por primera vez de forma extensa el pasado verano sobre su papel en el contrabando de droga. Así lo dijo su abogado este lunes durante una vista de apelación.

Promes, de 34 años, fue interrogado durante un día entero en junio sobre su papel y el de su primo Marylio V. en el contrabando de cocaína en 2020. "Ha explicado cómo acabó involucrado en el caso", contó su abogado Geert-Jan Knoops ante el tribunal de Ámsterdam. Promes también habría hablado sobre teléfonos encriptados.

Promes fue condenado en rebeldía en febrero de 2024 a seis años de cárcel por su participación en el narcotráfico a gran escala. De conversaciones de chat descifradas se desprendió que el atacante dirigió en enero de 2020 a personas encargadas de sacar alijos de 650 y 712 kilos. La aduana interceptó uno de esos dos cargamentos de droga. Con el otro cargamento se ganaron millones.

El exjugador del Ajax y de la selección neerlandesa no estuvo presente en las vistas durante el proceso en primera instancia, negó su implicación y recurrió la sentencia. Promes fue finalmente detenido en Dubái y extraditado a Países Bajos. Lleva ya más de un año y medio en prisión.

En apelación, el tribunal ha determinado que su primo puede ser interrogado sobre las nuevas declaraciones. Ese interrogatorio tendrá lugar en noviembre. La vista sobre el fondo del caso está prevista para el 30 de noviembre y el 2 de diciembre. En ella, Promes también será juzgado por la sospecha de haber apuñalado a un familiar en 2020.

Marylio V. fue condenado a su vez el pasado marzo en apelación a tres años y ocho meses de cárcel. Fue una pena considerablemente menor que en primera instancia, cuando fue condenado a seis años.















