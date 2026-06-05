Quilindschy Hartman se sincera en directo sobre su ruptura con Robin van Persie

Quilindschy Hartman admitió en De Oranjezomer que su relación con el entrenador del Feyenoord, Robin van Persie, se deterioró.

Hélène Hendriks le preguntó si el Feyenoord seguía siendo una opción, ya que puede marcharse del Burnley. El lateral lo descartó de inmediato. «Pero sí pasó algo», insistió Hendriks.

«Sí, en realidad sí. Nunca puedes ser amigo de todo el mundo, y eso está bien, pero esta fue mi primera experiencia en el fútbol en la que me topé con alguien con quien simplemente no congeniaba», reconoció Hartman.

La gota que colmó el vaso fue una charla sobre su renovación. «Creí que lo hacía bien, pero tras mi lesión estuve fatal; lo reconozco. Luego me recuperé y él me lo hizo saber».

En un momento dado, Hartman habló con su entrenador sobre su contrato, que se extendía hasta mediados de 2026. «Me dijo: “Me gustaría que renovaras”. En ese momento fui demasiado sincero y quizá eso sea una lección para mí». Entonces, Hartman reveló qué comentario le llevó a chocar con el técnico.

“Vengo de una lesión, mi valor de mercado bajaría si renuevo ahora, así que prefiero dejar todas las opciones abiertas por si llega una oferta que, de firmar ya, no podría aceptar”, explicó el cinco veces internacional con Holanda.

Rutger Castricum apuntó que no había sido la mejor declaración. «No, mejor no lo hubiera dicho», admitió Hartman. «Pero creo que siempre es mejor ser sincero». Al final, el defensa dejó la temporada pasada el club de su infancia para fichar por el Burnley, donde ha jugado 23 partidos esta campaña.