Quilindschy Hartman está a punto de fichar por el Espanyol, según el periodista Ángel García. El club catalán negocia con el Burnley y confía en cerrar pronto la incorporación del lateral izquierdo de 24 años.

Según García, las conversaciones avanzan rápido gracias a que Alan Pace, dueño de ambos clubes, dirige las negociaciones.

Un traspaso definitivo no es viable económicamente para el Espanyol, por lo que la cesión es la opción más lógica. El Burnley pagó el verano pasado diez millones de euros al Feyenoord por Hartman, pero tras descender a la Championship está dispuesto a negociar.

Hartman disputó 23 partidos esta temporada como titular. Su llegada está ligada a la salida de Carlos Romero, quien regresa al Villarreal tras su cesión. El Espanyol busca cubrir de inmediato esa vacante.

Curiosamente, Hartman ya asistió en enero a un partido del Espanyol en el RCDE Stadium, visita que hoy se interpreta como la primera señal de interés. Desde entonces, los contactos no han hecho más que crecer.

Para el Burnley, una salida temporal es negociable tras el descenso, y ve la cesión como la mejor forma de proteger su inversión.