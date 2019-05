Marcos Rojo: "Quiero volver a la Selección argentina"

Tras jugar los últimos dos Mundiales y quedarse fuera de la Copa América, el defensor del United aseguró que quiere ser convocado nuevamente.

Marcos Rojo no es tenido en cuenta por Ole Gunnar Solskjaer en , algo que desfavoreció al lateral izquierdo para la convocatoria de la Selección argentina para la Copa América 2019 por parte de Lionel Scaloni.

"Quiero volver a la Selección. Soy joven, tengo mucho para dar y sé que si me esfuerzo, trabajo y me cuido puedo volver a estar y pelear por un puesto", aseguró, en conferencia de prensa, el defensor que disputó los últimos dos Mundiales con la Albiceleste, y en la misma línea, agregó: "Estoy tranquilo, ahora voy a recuperarme y a descansar un poco en estas vacaciones para volver con todo el año que viene".

Por otra parte, el futbolista de los Red Devils reveló que tuvo comunicación con el DT de la Selección: "Había hablado con Scaloni dos meses antes. Me dijo que me tenía en cuenta, pero tenía que tener continuidad. No pude lograrlo, entiendo muy bien ese punto de vista".

"Lo respeto mucho. Es una gran persona, compartí mucho con él en el Mundial de . Espero que les vaya muy bien en la de ", concluyó el ex sobre el entrenador albiceleste.