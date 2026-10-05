Michiel Kramer espera poder convertirse algún día en entrenador del Feyenoord. Así lo dijo este lunes en el programa deportivo de Rijnmond el exdelantero del club de Róterdam, que se retiró el pasado verano.

El presentador Bart Nolles le plantea a Kramer la afirmación: «Quiero ser entrenador del primer equipo del Feyenoord». «Sí», responde el exdelantero, que además se ríe con la afirmación.

Acto seguido, el exjugador del Feyenoord responde a la pregunta de hasta qué punto es realista que sea entrenador del Feyenoord en el futuro. «Esa es otra pregunta. Entonces también hay que cambiar esa afirmación».

«Igual ocurre dentro de 30 años. Pero el Feyenoord siempre ha sido mi club. Y ahora que me estoy pasando al lado de los entrenadores, el Feyenoord también es un sueño», afirmó el asistente del primer equipo y del Sub-21 del RKC Waalwijk.

«Pero también puede ser dentro de 40 años. Primero tengo que sacar esos títulos y luego ya veremos. Aún me faltan tres títulos», sabe muy bien Kramer que no será nombrado en De Kuip a corto plazo.

Próximos partidos FEY Eredivisie 12:45 AZ

Kramer estuvo como jugador bajo contrato con el Feyenoord entre 2015 y 2018. Con el conjunto de Róterdam conquistó el título de liga y la Copa KNVB Eurojackpot.

El espigado delantero también jugó, entre otros equipos, en Sparta Rotterdam, ADO Den Haag y FC Volendam. El pasado verano puso fin a su larga carrera a los 37 años.