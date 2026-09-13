"Quiero que me expliquen la regla": Gary Neville estalla de rabia tras el gol de Haaland en el derbi

Gary Neville, exestrella del Manchester United, mostró su gran enfado tras la concesión del gol del noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, en el partido entre ambos equipos disputado esta tarde en la Premier League.

El Manchester City se llevó el derbi de la ciudad de Manchester con una emocionante victoria sobre su anfitrión, el Manchester United, por un gol a cero, en el encuentro que se disputó en el estadio de Old Trafford este domingo, en el marco de la cuarta jornada de la Premier League.

El único gol del Manchester City lo marcó el noruego Erling Haaland, en el minuto 60, aprovechando un centro dentro del área de las seis yardas.

El gol fue anulado en un principio tras el banderín del asistente por una posición de fuera de juego, pero el videoarbitraje intervino para que finalmente el gol fuera concedido.

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La asociación de la Premier League señaló en su análisis de la jugada: "Erling Haaland marca un gol para dar la ventaja al Manchester City, pero el árbitro asistente levanta su banderín para indicar que el jugador noruego estaba en fuera de juego".

Y añadió: "El videoarbitraje (VAR) revisó la decisión del árbitro de no conceder el gol por fuera de juego, y determinó que Haaland estaba en una posición correcta y recomendó conceder el gol".

Y continuó: "El videoarbitraje (VAR) consideró también que, pese a que Enzo Fernández estaba en posición de fuera de juego, no llegó a jugar el balón".

En cuanto a Gary Neville, declaró a la cadena Sky Sports: "Han concedido el gol. Estoy desconcertado. Necesito que me expliquen la regla del fuera de juego".

Y agregó Neville: "Los responsables estarán nerviosos por este gol; cuando lo miren en retrospectiva, se darán cuenta de que se equivocaron en esto".

Y prosiguió: "La pregunta es: ¿impide Fernández, que está en fuera de juego, que Lisandro Martínez llegue al balón? Sí, lo hace".

Por su parte, los aficionados criticaron al árbitro Michael Oliver y a los responsables del videoarbitraje por la decisión, y Roy Keane, exestrella del Manchester United, figuró entre quienes consideraron que Enzo estaba interviniendo de forma clara en la jugada.

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