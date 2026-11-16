«Quiero darle las gracias por todo»: Mark Van Bommel encabeza los homenajes a Romelu Lukaku, leyenda de Bélgica, tras anunciar su retirada de la selección

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El seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, ha encabezado los homenajes a Romelu Lukaku después de que el legendario delantero confirmara su sorprendente retirada del fútbol internacional. El atacante de 33 años pone fin a una histórica trayectoria de más de 16 años con la selección, repleta de récords.

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Van Bommel elogia a un líder legendario

El fútbol belga asimila la repentina marcha de su máximo goleador histórico. Lukaku ha anunciado oficialmente su retirada de la selección a los 33 años y deja un enorme vacío en el equipo nacional. Pese a llevar poco tiempo al frente del combinado, Van Bommel no tardó en expresar su admiración por el veterano delantero y por la huella que dejó en el vestuario durante el breve periodo en que trabajaron juntos.

«Respetamos la decisión de Romelu», declaró Van Bommel en su reacción oficial a la noticia, según recoge HLN. «Aunque solo pude trabajar con él durante un periodo relativamente corto, llegué a apreciarlo enormemente como persona, por su personalidad y por su liderazgo. Romelu ha hecho historia con Bélgica, no solo por sus actuaciones y sus goles, sino también por lo que significó para el grupo. Quiero darle las gracias por todo lo que ha hecho por la selección».

Mignolet repasa 16 años de excelencia

Simon Mignolet, exportero del Liverpool y actual director técnico de la federación belga de fútbol, también ofreció una emotiva reflexión sobre la retirada de su antiguo compañero. Tras compartir el terreno de juego con el delantero durante muchos años antes de pasar a desempeñar un cargo administrativo, Mignolet conoce la importancia de la aportación de Lukaku a la identidad nacional. Subrayó que el delantero era mucho más que un rematador letal ante la portería.

«Romelu ha significado muchísimo para Bélgica durante más de 16 años», explicó Mignolet. «Además de sus excepcionales actuaciones sobre el terreno de juego, fue un auténtico líder, con una personalidad fuerte y una presencia importante en el vestuario. Respetamos su decisión y estamos enormemente agradecidos por todo lo que ha aportado a nuestra selección. Deja un nivel de profesionalidad que será difícil de igualar para cualquiera en los próximos años».

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Una nueva generación toma el relevo

Aunque la atención sigue centrada en celebrar los logros de Lukaku, la federación belga ya mira hacia el futuro. La marcha del delantero deja un vacío importante entre las opciones ofensivas de la selección, pero Mignolet cree que las bases sentadas por el veterano ayudarán a los jugadores más jóvenes a asumir papeles de mayor protagonismo. La transición llega en un momento crucial, mientras el equipo afronta partidos oficiales y continúa su desarrollo interno.

«Hoy hay una nueva generación preparada para llevar al equipo más lejos, en parte gracias al legado que él deja», añadió Mignolet. «Ahora debemos mirar hacia delante y prepararnos para los cuartos de final de la Liga de Naciones, con la ambición de seguir creciendo como equipo».

Los homenajes se multiplican en las redes sociales

Los canales oficiales de la selección belga en las redes sociales también publicaron un emotivo mensaje para conmemorar la ocasión. El homenaje destacó su trayectoria desde su debut como adolescente en 2010 hasta convertirse en un icono mundial. «Más que un goleador, has sido un líder, una personalidad fuerte y una inspiración para generaciones de aficionados belgas al fútbol. Has escrito un capítulo increíble en la historia de Bélgica. ¡Gracias por todo, Romelu!», decía el comunicado.