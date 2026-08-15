El senegalés Nicolas Jackson, delantero del Chelsea inglés, se ha convertido en candidato a abandonar las filas del equipo durante el actual mercado de fichajes de verano, en medio del interés de varios clubes europeos por hacerse con sus servicios, aunque las exigencias económicas del conjunto londinense siguen suponiendo hasta ahora un obstáculo para definir su futuro.

Según lo publicado por el portal francés "RMC", el Chelsea exige recibir 60 millones de libras esterlinas, lo que equivale a cerca de 69 millones de euros, a cambio de desprenderse de Jackson, una cifra que ha generado reticencias en los clubes interesados en el jugador y ha hecho que las negociaciones avancen a un ritmo lento, en un momento en el que el Aston Villa había estudiado anteriormente la posibilidad de contratarlo en calidad de cedido.

Los ingleses Aston Villa y Tottenham encabezan la lista de interesados en incorporar al delantero senegalés, junto al Atlético de Madrid español, que a su vez sigue de cerca la situación del jugador, a la espera de saber si el Chelsea rebajará sus exigencias económicas o insistirá en obtener el valor que ha fijado.

En contrapartida, han aumentado los indicios de una posible salida de Jackson de Stamford Bridge, después de que el Chelsea reforzara sus opciones ofensivas con la contratación de Danny Welbeck procedente del Brighton, además de que el cuerpo técnico cuenta con João Pedro dentro de sus planes ofensivos, lo que incrementa la competencia por los puestos de ataque.

El Chelsea afronta asimismo el reto de reducir su plantilla, que incluye a un gran número de jugadores, después de que el último periodo registrara una notable actividad en el mercado de fichajes, lo que convierte la salida de Jackson en una de las soluciones planteadas para reorganizar el grupo y otorgar a los jugadores roles más definidos.

El traspaso del delantero senegalés beneficiaría a ambas partes; Jackson podría tener la oportunidad de unirse a un equipo que le conceda un papel más importante y más minutos de participación, mientras que el Chelsea se beneficiaría de deshacerse de una de sus opciones ofensivas, además de obtener un importante retorno económico de la operación.